自律神經失調 恐是慢性痛引發

2019-08-01 18:09 台灣醒報 記者王安棣╱台北報導



榮新診所的疼痛科醫師梁恆彰介紹自律神經失調案例。（Photo by 王安棣/台灣醒報） 分享 facebook

慢性疼痛也有可能引發自律神經失調！榮新醫院的疼痛科主治醫師梁恆彰表示，現代人工作壓力大，容易引起自律神經失調，此外，傳統上分開討論的慢性疼痛與自律神經失調，其實是會相互影響的，呼籲大家審慎面對。

壓力影響健康

梁恆彰提到，現代人工作壓力大、生活過度緊張，在缺少休息的情況下恐導致自律神經失調，也可能和慢性疼痛相互影響。長期處在高壓的環境下，導致自律神經中使人興奮的交感神經過於活絡，難以轉換成由副交感神經主導的休息狀態，長期處於這樣的亢奮狀態會導致內心煩躁或是心情低落。

梁恆彰也指出，慢性痛與自律神經失調會相互影響，疼痛的感覺也會刺激到自律神經，他先前就有遇過由肌肉酸痛轉變為自律神經失調的患者。當交感神經過於旺盛時，停留在發炎狀態的身體將無法進行完全的修復，於是自律神經失調的現象產生，可能會出現焦慮、情緒失調、失眠、胸悶心悸、免疫失調以及慢性疼痛等症狀。

預防與治療

「適度的運動習慣，有助於脫離前述的惡性循環的刺激。」梁恆彰表示，要預防自律神經失調，最簡單的方法就是吃藥，但是並非所有人都能適應藥物，因此，運動也是一個很好的方法。當竭盡體能去運動時，人會感到疲累，也會有進食的慾望，同時也解除了交感神經興奮的狀態，轉變成由副交感神經主導的休息狀態。

此外，若需要進行治療，疼痛科也會依據患者個人身體狀況，排除潛在疾病後進行自律神經調節治療，此療法不需要藥物，而是以乾針或水針進行治療。

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