研究：常說善意謊言 同理心能力下降

2019-08-01 18:07 台灣醒報 記者郭詠琳╱台北報導



研究指出，說善意謊言有可能導致同理心準確性下降，推測他人情緒能力降低。(Photo by Flickr under CC license) 分享 facebook

研究發現，說太多謊會影響一個人的同理心準確性，讓人推測他人情緒的能力下降！學者指出，這種結果推翻先前的假說，證明同理心與道德觀是兩回事，因為說善意的謊言也會讓人同理心變弱。此外，學者也發現，對社交較不敏銳的人，同理心準確性也會因疏離社會而大大降低。

據《Medical News Daily》報導，華盛頓大學助理教授哈丁發現，說謊會影響一個人的「同理心準確性」（指個人用同理心推測他人情緒的準確度），說愈多謊話的人，辨識他人情緒的能力就愈差。哈丁也說，「雖然人們說善意謊言的立意是良善的，但是當你決定要說謊的那一剎那，就代表你人際互動關係較差，因此同理心準確性較低」。

《FUTURITY》報導指出，為了進行研究，哈丁將2500人放在不同實驗情境內，觀察他們的行為與迷走神經（腦內第十對神經，心理學界常用此神經檢查同理心程度）反應的關聯性。

先前研究多認為同理心與道德觀是正相關的，社會心理學家認為，同理心是一種利社會行為，道德標準越高者，同理心能力就更強，所以認為會講善意謊言的人同理心強。然而，這項最新的研究改變心理學界的觀點，顯示同理心（程度變弱）與道德（想掩蓋事實的善意）其實是獨立的兩件事。

此外，學者也發現，對社交生活較敏銳的人，比較不會說善意的謊言。哈丁解釋：「當個體對社交生活較不敏銳時，會漸漸疏離社會，因此說謊的可能性大增，而他的同理心準確性又會因此下降，造成惡性循環」。

【更多精采內容，詳見 】