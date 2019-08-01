影／美堤廢聘14移工 勞團批雇主違法 受罰卻是移工

2019-08-01 17:49 聯合報 記者 聯合報 記者 葉冠妤 ╱即時報導



美堤食品公司今年5月初因積欠移工加班費，引發74名移工不滿、憤而發動罷工，經協調後已補償加班費用，但近日勞動部對美堤發出廢止聘雇移工許可函，導致14名美堤移工必須在60天內轉換雇主或回國，台灣國際勞工協會今與移工們赴勞動部抗議，稱廢聘名單未經勞資雙方討論，導致移工失去工作權，盼勞動部能召開會議，讓移工有權決定廢聘名單，並取消60天的轉換期限。

10多名移工今在勞動部前高喊「雇主違法，移工連帶受罰」，台灣國際勞工協會研究員吳靜如表示，勞動部以廢聘移工名額懲罰雇主，但其實只管制2年，2年限制對雇主不痛不癢，但對移工而言，面對的卻是工作不穩定，這次不少遭轉換的移工來台甚至不到1年，更重要的是，廢聘名單由雇主單方面決定，明明是雇主違法在先，遭懲罰的卻是無辜的移工，根本不合理。