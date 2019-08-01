托育津貼約7萬多人沒領到 衛福部分析是這原因

2019-08-01 17:46 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



衛福部去年端出育兒利多，發放準公共化托育補助，育有2歲以下幼兒並送托準公共化保母或準公共、公共托嬰中心者，一般家庭每月可領6000元，但加入計畫保母或托嬰中心卻少得可憐，政策推動至今滿周年，衛福部公布成績，目前已有8成4的合格保母及9成2私立托嬰中心加入準公共化，可供超過7萬多名額，依照目前家外送托的比例，供給已遠高於需求。

衛福部社家署公布數據，統計至今年6月為止，有超過29萬名未滿2歲的兒童，領取育兒津貼以及準公共化托育補助。社家署副署長祝健芳表示，我國2歲以下幼童約有36萬1800多人，未領到津貼約有7萬多人，分析原因有二，一為政策設有排富條款，總所得排名全台前20％者，不予補助，此部分約占未滿2歲幼童總人數的7％；二為請育嬰留停者，因領有六成薪，不符合領取育兒津貼或準公共化托育補助條件，此部分約占9％。

各界先前詬病的沒有保母及私立托嬰中心願意加入準公共化。祝健芳表示，加入的比例已超出目標值，根據統計，我國目前合格登記的保母有2萬7915人，符合加入準公共化資格者，需沒有違規紀錄，該人數有2萬3975人，這些符合資格者已與政府簽下準公共化保母合約者，有2萬0149人，占總數的8成4；私立托嬰中心加入準公共化比例也達到9成2，符合資格家數為762家，簽約完成有704家。

祝健芳表示，至今不願簽約的保母或是私立托嬰中心，分析可能與市場策略有關，如走高價位、多元服務等。目前可提供家外送托2歲以下的幼兒名額已達7萬多名，自政策推出後，目前全國家外送托率從原本的10.87％提升至12.38％，約有4萬4700多幼兒送托，目前能提供的數量已高於需求，衛福部預計111年我國未滿2歲幼童的家外送托可達2成。

祝健芳表示，目前提供的數量已高於需求，現階段將逐步要求準公共化保母及托嬰中心的品質，讓民眾能享有價格理想且具一定品質的托嬰環境。