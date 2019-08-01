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運安會掛牌 掌陸海空交通事故調查

2019-08-01 17:26聯合報系攝影中心 記者陳柏亨╱即時報導

國家運輸安全調查委員會今天舉行布達暨揭牌典禮，未來將納入陸海空各種交通事故調查，成為台灣獨立運輸安全調查機構。普悠瑪罹難者家屬在揭牌前先在場外舉行記者會，希望運安會能重啟普悠瑪事故調查。運安會主委楊宏智表示，運安會的成立他沒有任何喜悅，將秉持獨立、公正、專業及以往飛安會的高標準，重新檢視普悠瑪事故調查報告。

交通部長林佳龍則表示，行政調查跟責任調查方面已經盡力而為，相信成立運安會後，有更專業且得到社會信任的獨立性來重啟調查，交通部會以坦蕩態度全力來配合，務必要罹難者家屬得到交代。

國家運輸安全調查委員會舉行布達暨揭牌典禮，內政部長徐國勇（右起）、交通部長林佳龍...
國家運輸安全調查委員會舉行布達暨揭牌典禮，內政部長徐國勇（右起）、交通部長林佳龍等人出席，未來將獨立調查重大運輸事故。記者陳柏亨／攝影
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國家運輸安全調查委員會舉行布達暨揭牌典禮，交通部長林佳龍出席致詞。記者陳柏亨／攝...
國家運輸安全調查委員會舉行布達暨揭牌典禮，交通部長林佳龍出席致詞。記者陳柏亨／攝影
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國家運輸安全調查委員會舉行布達暨揭牌典禮，交通部長林佳龍（右）出席。記者陳柏亨／...
國家運輸安全調查委員會舉行布達暨揭牌典禮，交通部長林佳龍（右）出席。記者陳柏亨／攝影
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國家運輸安全調查委員會舉行布達暨揭牌典禮，內政部長徐國勇（右起）、交通部長林佳龍...
國家運輸安全調查委員會舉行布達暨揭牌典禮，內政部長徐國勇（右起）、交通部長林佳龍等人出席，未來將獨立調查重大運輸事故。記者陳柏亨／攝影
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普悠瑪飛安林佳龍
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