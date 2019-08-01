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菸品貴可救人命 民團籲取消入境免稅菸

2019-08-01 17:10中央社 台北1日電

今年適逢菸害防制法修法實施10年，但國內調查卻發現，去年仍有3成青少年明明自身沒...
今年適逢菸害防制法修法實施10年，但國內調查卻發現，去年仍有3成青少年明明自身沒抽菸，卻長時間暴露於家庭二手菸。本報系資料照 ※ 提醒您：抽菸，有礙健康
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董氏基金會執行長姚思遠今天說，菸品走私無所不在，也反映政府長期對菸草公司、免稅店的縱容，希望修法取消入境免稅菸品，且不要將降菸價與降走私劃等號。

國安局私菸案備受矚目，董氏基金會下午舉行記者會，提出2點訴求，希望政府立即修訂菸酒稅法，取消入境免稅菸品；在完成修法前，應落實「一本護照只能買一條菸」的合法底線。

姚思遠表示，菸品走私是經年累月的事情，也是全世界的問題。國際各大菸廠出產的菸品都有相當數量下落不明，私菸的氾濫是用低廉的價格吸引抽菸者或讓本來不抽菸的人也受誘惑。

免稅菸價格低於市價，姚思遠說，在政府護衛下才有免稅菸品的存在，讓菸商、免稅商店等賺錢。現在甚至已有言論認為，走私菸品多就是因為菸捐、菸稅太高，只要降低就可以減少走私，但這種說法明顯錯誤。

姚思遠表示，世界衛生組織已經示警，提高菸稅、菸價是降低菸品消耗的最有效方法。若說藥品太貴會要人命，「菸品太貴只會救人命」，不應為了打擊走私就降菸價，此種荒謬做法是用便宜菸品屠殺人民。

台大醫院家庭醫學部主治醫師郭斐然在記者會表示，臨床上觀察，菸價對戒菸意願的影響非常直接。當菸價調高，想戒菸的人就變多了，菸價有助抑制吸菸率。

前國際抗癌聯盟國際合作主任高志文表示，生命無價，會造成死亡的菸品必須昂貴，因其帶給社會、家庭龐大負擔，希望政府痛定思痛，將免稅菸取消。

姚思遠也表示，台灣拒菸聯盟已請求總統接見，讓民團面報掃除官商勾結、取消入境免稅菸品的修法行動。

走私私菸菸稅
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