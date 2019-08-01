台灣5大觀星聖地出爐！ 七夕調情就來這

2019-08-01 16:39 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



位於「南投」的仁愛鄉是觀星聖地之一，杉林溪、溪頭及合歡山地區等皆擁有極佳的觀星條件，可體驗立身於宇宙中般的驚奇感受。圖／Booking com提供 分享 facebook

七夕情人節即將到來，像要遠離人群，計畫一場專屬於兩個人的浪漫之旅，不妨觀星去。全球線上訂房系統Booking.com精選全台旅客最愛的「台灣5大觀星聖地」，包括能觀賞到銀河星空的台東成功鎮、享受繁星結合寧靜山景南投仁愛鄉以及能體驗山城與星空結合的新北九份，都很適合旅客共度甜蜜的夜晚。

新出爐的5大觀星據點有台東成功鎮、台東太麻里、南投仁愛鄉、屏東墾丁、新北九份。

曾經在台東最美星空選拔賽拔得頭籌的成功鎮三仙台，是旅客們探索神祕星空的最佳選擇。三仙台擁有得天獨厚的環境，浩瀚的銀河星斗結合波浪拱橋，搭配天然海浪音效，讓旅客戶彷彿進入另外一個時空。而位於成功鎮的「八嗡嗡Villa民宿」也擁有壯麗的海景和繁星點點的夜空，旅客們亦能沿著美麗的海岸線一同騎著民宿免費提供的自行車，想必能為彼此留下最浪漫的回憶。

位於「台東」太麻里的也是另一個浪漫的觀星聖地，旅客們可以選擇在沙灘或草地上欣賞一望無際的星空夜景與月光海色，在寧靜的暗夜中，感受時間凍結的剎那，享受專屬兩人的美好時光。建旅客可以選擇入住位於太麻里的「打個蛋海旅」，不只能品嘗民宿老闆的手工特色早餐，只需5分鐘，便能手拉手步行至海邊，一起坐在沙灘上，欣賞星空與大海相輝映的美景。

台灣中部的「南投」仁愛鄉也是觀星聖地的首選之一，杉林溪、溪頭及合歡山地區等皆擁有極佳的觀星條件，清境農場也是旅客們意想不到的觀星聖地，在這個遠離塵囂的無光害環境，讓身處山中的旅客們能仰望如銀河般的璀璨星空，體驗彷彿立身於宇宙中般的驚奇感受。建議旅客可以入住的「歐風小鎮」，以溫馨的歐式鄉村建築為設計概念，由內而外都充滿著溫柔風情，民宿主人更精心設置了溫室花園，讓情人節氛圍破表，旅客也能選擇在房中的陽台上，遠眺山間美景。

說起墾丁，一般人想到的可能是陽光及沙灘，但較不為人所知的是墾丁也有許多合適的觀星地點，最廣為人知的就是貓鼻頭公園，旅客可以攜帶野餐墊躺在草地上，或者步行到景觀平台，在微風吹拂的同時，欣賞著夜幕低垂時的閃耀景緻，享受著倆人的美好時光。觀星後建議旅客下塌「華泰瑞苑墾丁賓館」，以高級典雅的風格設計，其四周富有綠意盎然的山景，旅客在飯店內也能觀賞到閃耀星空與山景相輔相成的畫面，同時體會到與世隔絕悠閒浪漫的極致感受。

大台北地區往往因高樓及光害而無法觀星，但山城九份除了是觀光勝地，還是個美到翻的觀星景點。距離九份老街開車僅15分鐘的不厭亭，白天能遠眺無敵海景，夜晚能觀星賞月，絕對是和另一伴共度奢侈浪漫時光的最佳選擇。在欣賞完夜景後，建議旅客入住「九份山城逸境」，欣賞矗立在山巒間的絕倫風景，於飯店中享受被粉紅泡泡包圍的氣氛，相信在的七夕情人節中，能為旅客創造永恆的回憶。