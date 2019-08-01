國健署公布國內吸菸率13% 董氏：數據嚴重低估

2019-08-01 16:19 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



衛福部國健署近日公布去年度吸菸調查，調查顯示，我國吸菸率過去十年來持續走低，107年的整體吸菸率為13%。不過，董氏基金會表示，我國吸菸率長期被嚴重低估，以完稅菸品、免稅菸與推估的非法菸品數量除以國健署推估的吸菸人口，平均每人每日抽上1.77包菸，顯示官方推估的吸菸率並不合理。

衛福部國健署進行年度「國人吸菸行為電話調查」，去年度完訪樣本計2萬5514人。調查顯示，我國整體吸菸率自98年的20%降至107年的13%。在107年的數據中，31歲至60歲族群的吸菸率在14.9%至19.9％不等，高於全年齡平均值；其中31歲至35歲、36歲至40歲年齡層的吸菸率，相較去年微幅升高，其餘年齡層的數字則降低。

若看性別，男性吸菸率自98年的35.4%降至107年的23.4%，女性則自98年的4.6%降至107年的2.4%。相較於前一年度，去年度的男性吸菸率3個百分點，女性吸菸率則提升1個百分點。

細看各縣市成績，吸菸率相對低的縣市依序為台北市（8.1%）、桃園市（10.6%）、新竹市（10.9%）、台中市（11.2%）、台南市（11.8%）與高雄市（12%），六都中的新北市吸菸率（13.6%）則高於平均值。而吸菸率較高的縣市則依序包括南投縣（22.5%）、連江縣（19.2%）、新竹縣（18.6%）、宜蘭縣（18.5%）與苗栗縣（17.8%）等。

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗表示，我國吸菸率長期被嚴重低估，以去年數據為例，去年完稅菸品消耗量約14億包，加上免稅菸1.5億包，以及非法菸品約占6%、約為0.8億包，推估總消耗量高達約16.3億包，除以國健署推估的吸菸人口252萬人，平均每人每日抽上1.77包菸，顯示國健署推估的吸菸率並不合理。

林清麗表示，國內每年可歸因於吸菸而死亡的人數高達2.7萬人，影響無數家庭，不過台灣卻長達12年沒有修過《菸害防制法》，近日鬧得沸沸揚揚的官商勾結私菸案，亦反映政府長期對菸草公司與免稅店的袒護與縱容，以及對菸害防制的漠視。

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