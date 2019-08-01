台大醫新院長陳石池真除 自勉「不能自滿於現況」

2019-08-01 15:43 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



延宕近半年的台大醫院院長人事案備受關注，代理院長陳石池今確定真除，目前台大醫院網站也已將副院長人事資料更新，副院長除原任的余忠仁、王亭貴、江伯倫外，擅長腸胃學的原內科部主任吳明賢及擅長胃腸腫瘤外科的原門診部主任賴逸儒，兩人成為新上任副院長。

台大醫院前院長何弘能今年1月底屆齡退休，當時「卡管案」剛結束，剛接任台大校長的管中閔，以還不了解校務為由，先派副院長陳石池擔任代理院長至7月31日。台大醫院今日上午舉辦院長交接典禮，新任院長由陳石池真除，台大校長管中閔、副校長張上淳、公衛學院院長詹長權、衛福部醫事司司長石崇良、北市衛生局局長黃世傑等人皆出席。

陳石池在官網「院長的話」提及，秉持以「病人為中心」的醫療服務理念，提供高品質人性化的醫療。隨著社會的演進，醫療生態的改變，人工智慧的進步，醫病關係的惡化，民眾對醫療的要求以不同於往日，社會對台大醫院的期望也越來越高。因此， 台大醫院不能自滿於現況，須要更加團結、更加努力，凝結內部力量， 同時結合國內外友好醫院。