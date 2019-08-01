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「89量腰日」 跟賴雅妍一起護腰顧健康

2019-08-01 15:46台灣醒報 記者郭詠琳╱台北報導

國健署拍攝「89量腰日」宣傳量腰活動。本報資料照片
國健署拍攝「89量腰日」宣傳量腰活動。本報資料照片
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國健署表示，腰圍反應腹部脂肪蓄積程度，定期測量能預防多種疾病。然而，台灣青壯年人口過半數都沒有定期測量習慣，增加罹患代謝症候群與慢性疾病的風險。國健署邀請賴雅妍擔任活動大使，宣導男女性腰圍分別不應超過80、90公分，也呼籲家庭中成員一起守護家人健康。

根據衛福部國健署106年調查，心血管疾病、腦血管疾病、糖尿病、高血壓與腎臟相關疾病的共同危險因子都是腰圍過粗。然而，18至64歲的青壯年人口5成超過半年沒量腰圍，65歲以上老年人口則有3成半年沒量。

對此，千禧之愛基金會與國健署提出「健康新三圍」：腰圍、腰臀比、小腿圍。男性腰圍不應超過90公分、女性不多於80公分；腰臀比男性不大於0.9、女性則不大於0.85；男性小腿圍應大於34公分、女性則為33公分。測量腰圍正確位置為肋骨下緣與腸骨上緣中線，並在第一口吐氣結束，正要吸第二口氣時測量才精準。

千禧之愛基金會醫生吳至行說明，肥胖盛行情形可能與家人的「酸言酸語」有關。面對健康議題時，揶揄家庭成員身材問題的比例竟過半，但對解決問題沒有助益。據調查，66％國人不會定期測量腰圍，只會主觀地藉由衣物鬆緊變化自我觀察。

健康大使賴雅妍則表示，自己都用兩把尺為健康做把關。第一把是外在客觀的標準，另一把則是自我要求形象的「恥」。此外，許多人以「指標型衣物」評斷自己的健康，但這種測量方式不夠客觀，因為衣服可能會因時間因素變得更寬鬆。

為了推廣量腰行動，國健署拍攝「89量腰日」宣傳量腰活動。民眾即日起也可以至7-11等12個通路免費索取毛小孩肉球造型尺，為自己與家人量腰。

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國健署老年人口
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