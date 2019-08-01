育兒津貼申辦首日 竟有地方沒作業系統不能登錄...

2019-08-01 15:27 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



教育部推出全國2至4歲幼兒，每月可領2500元的育兒津貼政策，今天正式上路，桃園市各區公所從早上開門到5點下班，申請人潮不斷，各公所社會課都加派人手、加桌椅受理。

美中不足的是各公所社會課收下申請案件以後，不能立刻上網登錄，數百份的表件只能擱著，原來公所從網路找不這套作業系統，主辦的教育部不知道什麼原因還沒給各縣市這套系統，導致收件以後不能上網登錄完成後續作業，桃園市教育局緊急向教育部反應，希望作業系統趕快上網方便各公所作業。

育兒津貼上路，桃園市預估有6萬2000名幼兒受惠，中壢、桃園區公所都是超過40人萬人口的行政區，上午就出現排隊搶「頭香」的家長帶著孩子申請，區公所很快因為小朋友好奇到處走、笑聲變得很熱鬧，公所加派人手甚至規畫特定空間專門受理申請案。

「不是開始辦了嗎，怎麼系統還沒下來，搞什麼？」「啊！沒有作業系統這些申請案件怎麼上傳、怎麼審核啊？」公所人員表示，育兒津貼有排富條款，像家庭綜所稅率達20%(含)以上者、領育嬰留職停薪津貼、讀公幼等接受政府補助的情形，都不能申請育兒津貼，除了第一線受理時初審，也要輸入作業系統，藉網路比對相關資料，才知道申請者是否符合資料。