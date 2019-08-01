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男子室內中暑體溫飆41度險喪命 醫籲把握關鍵一小時

2019-08-01 14:48聯合報 記者林敬家╱即時報導

連日高溫，不僅在室外會中暑，室內也可能發生，彰化38歲楊姓男子智能障礙且不良於行，住在鐵皮屋內中暑昏迷，體溫飆到41.8度，送醫院昏迷指數低到3分，經插管及緊急降溫後送加護病房才救回一命。衛福部彰化醫院急診醫師黃鎧翊表示，一旦中暑昏迷一定要馬上送醫，搶時間降溫。

楊男住在鐵皮屋沒有冷氣，日前下午2點氣溫正高，他向姊姊說很渴，4點時姊姊發現他竟然昏迷了，連忙連絡消防隊送醫。

急診醫師黃鎧翊說，楊男到院時意識不清，體溫高到嚇人的41.8℃，昏迷指數只有3，經插管搶救，連續施打低溫4℃的生理食鹽水4000㏄，1小時後體溫降到39.7度，送加護病房，以降溫器連續施救，終於慢慢降溫，脫離險境，經過10多天的照護，恢復狀況良好。

黃鎧翊指出，一般人夏天不舒服常會說「中暑」了，其實是熱衰竭，指的是處在熱環境過久持續流汗，未補充適當的鹽分及水分，造成全身性不舒服，體溫大多是正常，或者稍微高一點，熱衰竭可視為中暑前兆；而中暑是指高溫環境下，身體難以散熱，造成身體的體溫超過40.5℃，同時中樞神經的功能出現障礙，危及生命。

不管是熱衰竭或中暑，要立即將病患移到陰涼處，除去身上過多有束縛的衣物，用溫水擦拭或風扇冷卻，一旦中暑發高燒甚至昏迷，一定要邊降溫、邊送醫，不要以為自行降溫就好，一般家庭的降溫設施不足，時間一久，腦及各器官都將受到傷害，恐造成器官衰竭，甚至喪命。

彰化醫院加護病房主任林文培說，中暑昏迷後若不在1小時內快速降溫，即使救得回來，9成以上都無法恢復原狀，大部分腦神經會受損，民眾不要輕忽中暑。

炎炎夏日，民眾補充水分避免中暑。記者林敬家／攝影
炎炎夏日，民眾補充水分避免中暑。記者林敬家／攝影
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彰化醫院急診室取冰箱4度的生理食鹽水施打中暑者，急速降溫。記者林敬家／攝影
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中暑熱衰竭器官
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