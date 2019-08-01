陸直播主帶鳳爪來台 罰3萬元後離境

2019-08-01 14:39 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



中國大陸為禽流感疫區，禁止在台輸入禽肉產品，但一名中國大陸籍李姓直播主近日攜帶中國大陸鳳爪到台灣遊玩，昨天凌晨還在電商平台直播銷售，引發台灣網友議論。防檢局表示，今天該名直播主已主動投案，繳交3萬元罰鍰後離境回國。

這名挨罰的陸籍人士為美妝直播主李佳琦，曾在1分鐘內賣出1.4萬條口紅爆紅，最近來台旅遊在大陸拍賣平台，直播試吃上海製的雞爪。由於大陸屬於「禽流感疫區」，疫區雞肉製品依法禁止入境，許多民眾向農委會防檢局檢舉。

防檢局表示，昨日中午接獲網友以電子郵件檢舉，隨即展開調查。除聯絡電商平台淘寶網屏蔽及下架商品，也函請移民署協助查詢李姓直播主入境航班及暫居地址，並請移民署於他出境時進行留置。防檢局通令全國各港站檢疫人員警戒，一旦他準備出境時，即攔截訪談，將違規檢疫物沒入銷燬並予裁處。

防檢局表示，今日上午李姓直播主主動出面向防檢局基隆分局松山機場檢疫站說明案情，他坦承不諱，也說攜帶的鳳爪已於直播時吃完，沒留在台灣。