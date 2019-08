桃園健身族快看!「7-11 X BEING fit運動複合店」來了

陳立儀



近年健康意識抬頭,潮流男女更注意個人身材曲線的鍛鍊,連鎖健身房與中小型運動中心愈來愈多, 「7-ELEVEN X BEING fit」新世代健身房在台北、台中、高雄、新竹開設5間門市,依商圈特性服務不同族群,除了上班族掌握黃金午休與下班時段自主運動,各商圈鄰近居民還包過銀髮族、家庭主婦、學生等揪伴上團課,一對一教練課程更是滲透全客層。「7-ELEVEN X BEING fit」新世代健身房第6間門市首度進軍桃園,選在桃園車站商圈,打造都會綜合專業健身房,8月4日正式開幕。

「7-ELEVEN X BEING fit」新世代健身房看準桃園為全國人口次多的行政區,早發區域站前商圈的運動消費人口聚集,提供精緻且吻合當下快經濟的單次付費健身消費型態,配合7-ELEVEN眾多健康飲食選擇,讓桃園民眾方便且具效率地提升健康,兼顧守護荷包。

占地90坪的「7-ELEVEN X BEING fit」桃民門市配置40項健身器材,涵蓋重量訓練、多功能訓練、自由訓練、有氧訓練等4大區,更引進在全球掀起熱潮的Crosscore滑輪懸吊訓練、4D Pro Bungee、Boxing、空中瑜珈等專業健身團課,與一對一客製化私人教練課程等,並結合7-ELEVEN複合店特色,提供運動愛好者隨時補充各式優質蛋白,持icash2.0刷卡進出場,運動還可累積OPENPOINT點數換好康。

7-ELEVEN去年起結合集團美妝、運動、烘焙等品牌資源規畫全新的複合店型,其中「7-ELEVEN X BEING fit運動複合店」自1號店開幕以來,熟客蒞店頻率達5成,便利性與免綁約特點極具吸引力,也滿足健身客群購買健康餐飲的營養補給需求,成功帶動門市茶葉蛋、香蕉、豆漿等商品業績較一般門市多出2成。BEING fit以電子票證付費(icash 2.0),無需年費免綁約的靈活彈性,正式進軍桃園健身市場,引進區域首見的國際專業的團體課程,期望滿足各種運動需求。