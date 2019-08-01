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桃園健身族快看！「7-11 X BEING fit運動複合店」來了

2019-08-01 14:38聯合報 記者陳立儀╱即時報導

近年健康意識抬頭，潮流男女更注意個人身材曲線的鍛鍊，連鎖健身房與中小型運動中心愈來愈多， 「7-ELEVEN X BEING fit」新世代健身房在台北、台中、高雄、新竹開設5間門市，依商圈特性服務不同族群，除了上班族掌握黃金午休與下班時段自主運動，各商圈鄰近居民還包過銀髮族、家庭主婦、學生等揪伴上團課，一對一教練課程更是滲透全客層。「7－ELEVEN X BEING fit」新世代健身房第6間門市首度進軍桃園，選在桃園車站商圈，打造都會綜合專業健身房，8月4日正式開幕。

「7－ELEVEN X BEING fit」新世代健身房看準桃園為全國人口次多的行政區，早發區域站前商圈的運動消費人口聚集，提供精緻且吻合當下快經濟的單次付費健身消費型態，配合7－ELEVEN眾多健康飲食選擇，讓桃園民眾方便且具效率地提升健康，兼顧守護荷包。

占地90坪的「7-ELEVEN X BEING fit」桃民門市配置40項健身器材，涵蓋重量訓練、多功能訓練、自由訓練、有氧訓練等4大區，更引進在全球掀起熱潮的Crosscore滑輪懸吊訓練、4D Pro Bungee、Boxing、空中瑜珈等專業健身團課，與一對一客製化私人教練課程等，並結合7－ELEVEN複合店特色，提供運動愛好者隨時補充各式優質蛋白，持icash2.0刷卡進出場，運動還可累積OPENPOINT點數換好康。

7－ELEVEN去年起結合集團美妝、運動、烘焙等品牌資源規畫全新的複合店型，其中「7－ELEVEN X BEING fit運動複合店」自1號店開幕以來，熟客蒞店頻率達5成，便利性與免綁約特點極具吸引力，也滿足健身客群購買健康餐飲的營養補給需求，成功帶動門市茶葉蛋、香蕉、豆漿等商品業績較一般門市多出2成。BEING fit以電子票證付費（icash 2.0），無需年費免綁約的靈活彈性，正式進軍桃園健身市場，引進區域首見的國際專業的團體課程，期望滿足各種運動需求。

「7-ELEVEN X BEING fit」桃民門市地址為桃園市鎮南街1號、7－ELEVEN超商2樓，營業時間為周一至周日上午7點至晚上10點30分，免繳年費、免綁約、單次計費，第1小時收費100元（未滿仍以1小時計算）、之後每半小時40元，以icash2.0卡片感應進場及扣款同時併入日常消費累積的點數，點數又可兌換成運動時數。開幕期間新購買BEING fit icash2.0企業卡送BEING fit第1小時免費運動兌換券1張。8月4日至8月6日入場自主運動、團課馬拉松、體態評估等免費，私人教練首堂特價650元；開幕首月另有優惠的主題團課與教練課程方案。

「7－ELEVEN X BEING fit」新世代健身房桃民門市提供專業的一對一...
「7－ELEVEN X BEING fit」新世代健身房桃民門市提供專業的一對一私人教練課程。圖／7－ELEVEN提供
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「7－ELEVEN X BEING fit」新世代健身房桃民門市提供多元的健身團...
「7－ELEVEN X BEING fit」新世代健身房桃民門市提供多元的健身團體課程。圖／7－ELEVEN提供
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「7－ELEVEN X BEING fit」新世代健身房第6間門市首度進軍桃園，...
「7－ELEVEN X BEING fit」新世代健身房第6間門市首度進軍桃園，8月4日開幕。圖／7－ELEVEN提供
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「7－ELEVEN X BEING fit」新世代健身房第6間門市首度進軍桃園，...
「7－ELEVEN X BEING fit」新世代健身房第6間門市首度進軍桃園，8月4日開幕。圖／7－ELEVEN提供
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「7－ELEVEN X BEING fit」新世代健身房第6間門市首度進軍桃園，...
「7－ELEVEN X BEING fit」新世代健身房第6間門市首度進軍桃園，8月4日開幕。圖／7－ELEVEN提供
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