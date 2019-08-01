機上賣免稅品回扣多？ 空服員曝心酸獎勵機制

2019-08-01 14:16 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



近日，華航一名管理階層上廣播節目時一句「好像全機就蔡英文沒買免稅品」，讓外界好奇免稅品購買踴躍的狀況是因為折扣還是空服員賣力推銷，以及空服員銷售越多是否有獎勵。

一名華航空服員說，在私菸案醜聞爆發後，機上越來越多客人會關心免稅品販賣，甚至誤會機上菸的存量沒了、是因為被總統專機買走。該空服員說，每趟裝載就是固定幾樣商品，為數不多，很容易賣光，建議旅客可以預購，避免撲空。

該空服員也說，外界常誤會空服員賣越多免稅品，拿越多回扣。其實以過去華航試行的獎勵制度為例，要每個月銷售前100名的組員，才能拿到總銷售額0.5%獎勵。但華航空服員約3500人，能獲得獎勵的人數不成比例，所以很多人都要賣不賣。

另名長榮航空空服員也說，要從賣免稅品賺錢真的很困難，當月銷售額有達20萬才有2000元獎勵，賣40萬拿4000元。且長榮是發給有達標的人，「常常賣得要死、還是一毛都沒有」。而每一趟設有販售KPI值，達到的話可以累積點數，滿六點有500元可以買機上商品。至於每季選出的銷售天后，只能拿到公司庫存保養品、包包，或是公關公司給的贈品。

至於購買免稅品的限制，該空服員說，會依照今天飛哪個航點，遵守入境國家的海關規定，像是飛新加坡就不會賣菸，刷卡基本上是一張卡限刷1000美元

對此，華航說，制訂空中免稅品激勵獎金發放辦法，希望鼓勵空服員熱心提供產品訊息，增加與旅客互動進而提升空中免稅品銷售。另外，機上免稅品雜誌刊載各地區免稅品入境資料、飛行安全規範及免稅品購買須知提供旅客參考。

長榮則說，空服員機上販售免稅品設有多重獎勵機制，包括銷售達航班績效的全體空服員給予積點，積點累計至一定數量可以兌換免稅品購物券，負責銷售免稅品的空服員個人全月達一定業績，另會給予現金獎勵，每季並選出10名銷售天后，除了公開表揚外並另致贈禮品。

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