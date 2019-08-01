親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
秋冬旅遊補助
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

因應陸暫停自由行 「擴大秋冬旅遊獎勵計畫」一次看懂

機上賣免稅品回扣多？ 空服員曝心酸獎勵機制

2019-08-01 14:16聯合報 記者曹悅華╱即時報導

近日，華航一名管理階層上廣播節目時一句「好像全機就蔡英文沒買免稅品」，讓外界好奇免稅品購買踴躍的狀況是因為折扣還是空服員賣力推銷，以及空服員銷售越多是否有獎勵。

一名華航空服員說，在私菸案醜聞爆發後，機上越來越多客人會關心免稅品販賣，甚至誤會機上菸的存量沒了、是因為被總統專機買走。該空服員說，每趟裝載就是固定幾樣商品，為數不多，很容易賣光，建議旅客可以預購，避免撲空。

該空服員也說，外界常誤會空服員賣越多免稅品，拿越多回扣。其實以過去華航試行的獎勵制度為例，要每個月銷售前100名的組員，才能拿到總銷售額0.5%獎勵。但華航空服員約3500人，能獲得獎勵的人數不成比例，所以很多人都要賣不賣。

另名長榮航空空服員也說，要從賣免稅品賺錢真的很困難，當月銷售額有達20萬才有2000元獎勵，賣40萬拿4000元。且長榮是發給有達標的人，「常常賣得要死、還是一毛都沒有」。而每一趟設有販售KPI值，達到的話可以累積點數，滿六點有500元可以買機上商品。至於每季選出的銷售天后，只能拿到公司庫存保養品、包包，或是公關公司給的贈品。

至於購買免稅品的限制，該空服員說，會依照今天飛哪個航點，遵守入境國家的海關規定，像是飛新加坡就不會賣菸，刷卡基本上是一張卡限刷1000美元

對此，華航說，制訂空中免稅品激勵獎金發放辦法，希望鼓勵空服員熱心提供產品訊息，增加與旅客互動進而提升空中免稅品銷售。另外，機上免稅品雜誌刊載各地區免稅品入境資料、飛行安全規範及免稅品購買須知提供旅客參考。

長榮則說，空服員機上販售免稅品設有多重獎勵機制，包括銷售達航班績效的全體空服員給予積點，積點累計至一定數量可以兌換免稅品購物券，負責銷售免稅品的空服員個人全月達一定業績，另會給予現金獎勵，每季並選出10名銷售天后，除了公開表揚外並另致贈禮品。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

圖為旅客在桃園機場免稅店採購商品。本報資料照片
圖為旅客在桃園機場免稅店採購商品。本報資料照片
分享

空服員華航長榮免稅
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

農曆七月鬼門開必看！ 十大民俗禁忌你要知道

2019-08-01 14:31

羽田機場啟用快速通關出境！台灣護照也適用

2019-08-01 13:10

處在舒服的狀態做甜點 蔡健雅：對食物有激情 讓我想擁抱生活

2019-08-01 12:58

內在強悍的Alessandra Ambrosio 卸任天使卻更享受當個凡人

2019-08-01 13:52

小心午後雷雨 全台12縣市大雨特報

2019-08-01 14:57

男子室內中暑體溫飆41度險喪命 醫籲把握關鍵一小時

2019-08-01 14:48

陸直播主帶鳳爪來台 罰3萬元後離境

2019-08-01 14:39

桃園健身族快看！「7-11 X BEING fit運動複合店」來了

2019-08-01 14:38

自駕車行不行？淡海新市鎮最快年底能體驗

2019-08-01 14:34

發展自駕車 交通設施、地圖通訊都需跟上

2019-08-01 14:34

買2瓶飲料中千萬 5、6月發票再添16個千萬富翁

2019-08-01 14:34

可能是你中！威力彩連43摃 頭獎上看15.2億

2019-08-01 14:33

湖的京都 順著琵琶湖水穿越千年近江古都

2019-08-01 14:25

運安會今揭牌 優先調查普悠瑪事故

2019-08-01 14:24

路邊攤散裝食物擬標示原產地 最快110年上路

2019-08-01 14:20

自駕車行不行？淡海新市鎮將畫為實驗場域

2019-08-01 13:08

自駕車的未來將超過想像 交通部：道路需整體建置

2019-08-01 13:07

影／人類「腦補」能力有多強？一個小技巧黑白照秒變彩色

2019-08-01 12:00

恭喜！5-6月統一發票開出16張千萬大獎

2019-08-01 11:54

影／國內5成4民眾腰圍過粗 慢性病恐提早敲門

2019-08-01 11:51

高鐵新紀念品開賣超萌又環保 還有限量列車模型

2019-08-01 11:41

影／無縫接軌 非洲豬瘟檢疫工作由防檢局全面接手

2019-08-01 11:18

【重磅快評】以舞蹈為舟 台灣需要的雲門智慧

2019-08-01 11:13

終結連續調降！油價下週估小漲0.1元 95無鉛汽油28.8元

2019-08-01 11:08

澳洲鮭不能是台灣養 路邊攤散裝食物也將須標原產地

2019-08-01 11:07

有人僅花45元買飲料！5-6月統一發票創造16位千萬富翁

2019-08-01 11:06

一個彎腰竟骨折 推估每年6萬人因骨鬆致脊椎骨折

2019-08-01 11:04

千萬別「壁咚」！鬼月談情說愛 犯4禁忌小心被拆散

2019-08-01 10:50

運安會今揭牌 軌道事故邁入獨立第三方調查時代

2019-08-01 09:53

【黃色笑話】「開派對囉！」

2019-08-01 09:50

韓人氣美妝部落客「剃頭抗癌實錄」！用最美的自己感動數百萬人

2019-08-01 09:03

全台這裡陰氣最重？鬼門開百鬼行 八字輕千萬別來

2019-08-01 09:00

雙北亮起高溫橙燈 鄭明典說與背風渦旋位置也有關

2019-08-01 08:59

高鐵北上列車今調整配置 這四班次有七節自由座

2019-08-01 08:09

今10點開搶！限時兩天台灣虎航機票單程50元起

2019-08-01 07:50

颱風外圍環流輸入水氣 吳德榮：今起易降雨

2019-08-01 07:25

美研究：日走7500步 死亡率可逐步下降

2019-08-01 07:18

彭啟明：颱風外圍環流北上 今起台灣水氣增多

2019-08-01 07:15

癌友易罹肺炎 治療先打疫苗

2019-08-01 02:16
看更多

熱門文章

秋冬旅遊補助不分平假日 每房補助1千元

2019-08-01 11:38

因應陸暫停自由行 「擴大秋冬旅遊獎勵計畫」一次看懂

2019-08-01 12:31

今10點開搶！限時兩天台灣虎航機票單程50元起

2019-08-01 07:50

女主管好心收留北漂員工 一看「衛生習慣」：我該趕走她嗎？

2019-08-01 10:59

旅客注意！世界遺產「軍艦島」石綿超標 即日起「禁止登島」

2019-07-31 16:07

全台這裡陰氣最重？鬼門開百鬼行 八字輕千萬別來

2019-08-01 09:00

小7再見！全家便利商店進駐台鐵車站 5家門市搶先開幕各有特色

2019-07-31 16:52

名店「驚安殿堂」來台告吹？粉絲失望：還得再等等了！

2019-07-31 22:18

千萬別「壁咚」！鬼月談情說愛 犯4禁忌小心被拆散

2019-08-01 10:50

限量60組！ 六福村主題式露營限時開搶

2019-07-31 17:11

高鐵北上列車今調整配置 這四班次有七節自由座

2019-08-01 08:09

外籍男洽公帶麻疹來台 多次至信義誠品地下美食街吃飯

2019-07-31 17:16

薇帕颱風影響！台灣虎航取消或延後六航班

2019-07-31 15:57

颱風外圍環流輸入水氣 吳德榮：今起易降雨

2019-08-01 07:25

救觀光補助國旅 旅行業者：亂發納稅人的錢

2019-08-01 10:53

輕颱薇帕生成 今明防午後大雷雨

2019-08-01 00:40

想要保持外表年輕？堅持保養5個好習慣 這件事每天一定要做

2019-07-31 20:23

美研究：日走7500步 死亡率可逐步下降

2019-08-01 07:18

恭喜！5-6月統一發票開出16張千萬大獎

2019-08-01 11:54

旅客注意！薇帕颱風生成 台灣虎航取消桃園、台中飛澳門航班

2019-07-31 19:07

林志玲被爆做三代試管 醫：成功機率較大

2019-07-31 15:58

每日星座運勢／金牛熱情高漲樂工作 在外易遇金主

2019-08-01 00:00

【心情點滴】狗子鳴／一成不變也很幸福

2019-08-01 06:00

招碩士貨運人員遭疑為特定人量身打造 華航澄清

2019-07-31 20:46

小白單別丟！ 麥當勞第二波悠遊卡優惠 憑單享豬肉滿福堡買一送一

2019-08-01 11:31

確定補貨！KAWS X UNIQLO最後聯名 粉絲歡呼：喪屍副本降臨

2019-08-01 12:10

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／街邊看歐洲教育

2019-08-01 06:00

我國肺癌年增1萬3000新個案 六成以上確診已是晚期

2019-07-31 15:42

羽田機場啟用快速通關出境！台灣護照也適用

2019-08-01 13:10

台中澎湖線復航1個月 旅客少苦撐8月起減班

2019-07-31 16:10

魚肉解凍變質釋出組織胺 引發食物中毒

2019-08-01 00:13

【賞文迴響】凱莉／再跳佛朗明哥

2019-08-01 06:00

彭啟明：颱風外圍環流北上 今起台灣水氣增多

2019-08-01 07:15

8月桶裝瓦斯估不調漲 天然氣微降

2019-07-31 18:47

為了驅趕入侵者 棕熊起身使出「太極拳」赫阻

2019-07-31 21:15

孩子犯錯你都如何處理？教訓孩子前先確認這4點！

2019-07-31 15:26

政府推暖冬遊擬降陸禁令衝擊 學者：觀光效益不同

2019-08-01 10:22

RIMOWA最強對手要來了！義大利頂級鋁箱FPM九月落腳台灣

2019-08-01 10:49

機上賣免稅品回扣多？ 空服員曝心酸獎勵機制

2019-08-01 14:16

偷帶寵物進入大賣場被譙奧客 統整寵物友善賣場有哪些

2019-07-31 20:53
看更多

商品推薦

商品推薦

留言

Top