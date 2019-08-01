自駕車行不行？淡海新市鎮將畫為實驗場域

2019-08-01 13:08 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



自駕車席捲全球，台灣也在去年有了首輛的國產無人小巴，如何跟上國際趨勢，法規制定、道路設施調適等都是重要配套。交通部表示，將在淡海新市鎮畫定一個區域作為實驗場域，讓自駕車技術有機會可以在這裡實驗進行，透過真實場域的運行、試驗，進而形成法規，帶動發展。

因應國際趨勢，現在不只汽車業者自組台灣自駕車技術聯盟，籌組國家隊備戰，要催生台灣國產自駕車，中華智慧運輸協會也協助交通部成立台灣自駕車推動小組，要全力應戰，跟上國際趨勢。

不過，包括交通法規、停車空間、交通號誌及道路設施等都需要進行必要的調適與更新。另外，哪些路段開放自駕車試車、交通號誌如何標準化等也都需要規畫，才能帶動自駕車發展。

交通部科技顧問室主任王穆衡表示，交通部將在淡海新市鎮創造一個未來生活城概念，在淡水輕軌最終站崁頂站到淡海美麗新影城廣場之間畫定一個口字型的區域，作為自駕車試車的實驗場域。

王穆衡說，今年底會在這個區域建造5G環境，作為智慧交通生活情境實驗場域，未來自駕車可以在這裡進行砂盒實驗。至於安全性部分，會在實驗場域中，加強警醒的系統標誌。

王穆衡表示，過去自駕車都只在封閉場域中實驗，但真實的交通環境不會這麼單純，可能有摩托車、行人、滑板車等，對於自駕車而言，沒學過、沒遇到就無法累積經驗，也會阻礙發展。

他說，淡海雖然不是繁忙的城市中心，但是有車子在路上運行，也有人在那裡生活，自駕車可以直接學習道路上的車輛、行人等直接的情境。

王穆衡表示，自駕車的形式多元與傳統車輛規定、號誌接收形式完全不同，畫定實驗場域，給予自駕車實驗空間，有助自駕車精進道路情境，避免實驗不成熟，出太多意外，反而會傷害發展。