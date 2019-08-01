自駕車的未來將超過想像 交通部：道路需整體建置

2019-08-01 13:07 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



各國持續發展自駕車，交通部指出，因科技持續發展與創新，預期未來自駕車的發展將超越我們的想像，包括紅綠燈不再只是顏色呈現，而是數據資料投放，另外，道路發展可能會有自駕車專用車道，甚至自駕車也可能引導其他生活規畫演變，例如建築也可能隨之改變。交通部表示，自駕車發展需要整體建置，將統合相關單位，進行研究推動。

自駕車發展不只車輛而已，更需要周邊的配套機制，像是車輛本身所搭載的車聯網、高精地圖、5G通訊以及整體交通設施的建置等缺一不可。

交通部表示，自駕車發展有無限潛能，且將突破我們對於傳統運具、道路、號誌等的想像，將運用科技產業會報機制，主動邀集跨部會與地方政府，運輸產業與技術發展單位等了解發展需求與研擬可能的政策配套。