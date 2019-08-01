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自駕車的未來將超過想像 交通部：道路需整體建置

2019-08-01 13:07聯合報 記者董俞佳╱即時報導

各國持續發展自駕車，交通部指出，因科技持續發展與創新，預期未來自駕車的發展將超越我們的想像，包括紅綠燈不再只是顏色呈現，而是數據資料投放，另外，道路發展可能會有自駕車專用車道，甚至自駕車也可能引導其他生活規畫演變，例如建築也可能隨之改變。交通部表示，自駕車發展需要整體建置，將統合相關單位，進行研究推動。

自駕車發展不只車輛而已，更需要周邊的配套機制，像是車輛本身所搭載的車聯網、高精地圖、5G通訊以及整體交通設施的建置等缺一不可。

交通部表示，自駕車發展有無限潛能，且將突破我們對於傳統運具、道路、號誌等的想像，將運用科技產業會報機制，主動邀集跨部會與地方政府，運輸產業與技術發展單位等了解發展需求與研擬可能的政策配套。

除此之外，交通部也認為，國人對於自駕車的認知以及駕駛正確操作觀念很重要。交通部表示，國際上對自駕車的定義，多採五等級區分，一般來說民眾認知的無人駕駛車輛，嚴格說應該要達到Level 4的條件。而目前國際間車輛安全及技術規定，涉及自動駕駛部分，主要仍僅規範至Level 2輔助駕駛系統，也就是說，目前市售車輛所搭載的駕駛輔助系統都不是自動駕駛，車廠及銷售端應肩負教育消費者正確操作及使用責任，確保車輛行駛安全。

因應國際自駕車趨勢，我國也投入備戰。本報資料照片
因應國際自駕車趨勢，我國也投入備戰。本報資料照片
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