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吃藥按摩未必可解 自律神經失調會致慢性痛

2019-08-01 12:58中央社 台北1日電

自律神經失調會導致慢性疼痛，榮新診所疼痛科醫師梁恆彰今天說，疼痛是身體發出的警訊，有些人會靠吃藥、按摩舒緩，但未必見效。如疼痛遲遲未解，應積極處理。

自律神經系統是維持人體正常運作的重要系統，分為交感神經及副交感神經，共同控制呼吸、心跳、胃腸、泌尿生殖、排汗、體溫等功能。交感神經的工作是使人興奮、保持警覺、隨時因應環境中各種壓力狀態；副交感神經則是讓人放鬆、休養、恢復身心等。

梁恆彰上午在記者會表示，工作壓力大、常熬夜、易緊張的人，容易出現自律神經失調。自律神經失調會導致慢性疼痛，當交感神經太旺盛無法從緊張狀態轉換為副交感神經主導的休息狀態時，身體停留在發炎狀態，身體無法完全修復。

自律神經失調可能出現如焦慮、憂鬱、情緒失調、失眠、過勞、胸悶心悸、心跳快、血壓高、免疫失調、慢性疼痛等症狀。

梁恆彰表示，自律神經失調不是疾病，但是身體發出的警訊，代表身體健康已經亮了黃燈，應該要設法改善。疼痛也是身體發出的訊號，代表身體可能處於發炎狀態或神經已受壓迫。

很多人會吃藥或按摩舒緩身體疼痛，梁恆彰說，有些人的慢性疼痛是因為發炎導致，吃消炎藥可以緩解；但如果是神經壓迫，吃藥沒有效果，按摩可以幫忙鬆開糾結，但如果按摩後舒適感不能超過7天，代表慢性疼痛的累積已經到了需要積極處理的程度，應找專業疼痛科醫師協助。

梁恆彰表示，休息是最好的自律神經失調治療方式，不過對現代高壓社會來說可能不容易做到。治療會依患者臨床症狀表現並透過心律或心律變異檢查，排除潛在疾病後進行自律神經調節治療。

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