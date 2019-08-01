自律神經作怪 瑜珈老師慢性痛纏身

2019-08-01 11:57 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



42歲李小姐從事瑜珈教學多年，近年同業眾多、競爭激烈，她開始焦慮、心悸、疲勞、失眠，卻擔心流失學生不太敢請假休息，過度訓練肌肉使肩頸、腰部、雙腳疼痛隨之而來，惡性循環之下慢性疼痛纏身。就醫檢查發現，慢性疼痛竟然與持續過勞及壓力累積自律神經失調多年有關。

李小姐在疼痛門診中並非少見個案，不少慢性疼痛患者都伴隨自慮神經失調的症狀。榮新診所疼痛科主治醫師梁恆彰表示，自律神經是由交感神經與副交感神經組成，交感神經的工作是使人興奮、保持警覺、隨時準備因應環境中各種壓力狀態；副交感神經則是讓人放鬆、休養、恢復身心等等。

工作壓力大、常熬夜、易緊張的人沒有足夠休息，身體一直處在被戰狀態，就會導致交感神經不斷運轉，身體無法切換至修復身心的副交感神經，容易出現自律神經失調。梁恆彰進一步說明，當交感神經太旺盛，無法從緊張狀態轉換為副交感神經主導的休息狀態時，身體停留在發炎狀態，無法進行完全的修復，自律神經失調就可能造成慢性疼痛。