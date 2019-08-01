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影／國內5成4民眾腰圍過粗 慢性病恐提早敲門

2019-08-01 11:51聯合報 記者羅真╱即時報導

父親節即將到來，你是否關心過爸爸的腰圍？衛福部國健署公布去年調查，國內高達五成四的民眾腰圍過粗，而這正是糖尿病、心臟疾病、腦血管疾病、高血壓性疾病與慢性腎病的危險因子。醫師表示，男性腰圍應不超過90公分、女性腰圍不超過80公分，才能維持好體態、好健康。

衛福部國健署選在「89量腰日」前夕與千禧之愛健康基金會共同舉辦衛教記者會，並邀請藝人賴雅妍代言。同時與各縣市衛生局、超商合作推動「千禧健康小站」及「千禧智慧健康小站」，民眾即日起就能在7-ELEVEN、康是美、速邁樂、博客來、BEING sport、統一時代百貨、星巴克、家樂福等13個通路免費取得腰圍量尺，即時度量健康。

衛福部國健署副署長賈淑麗表示，國健署107年調查顯示，高達53.9%的民眾腰圍過粗，其中男性腰圍過粗的比率為49%、女性為58%。106年的成人預防保健服務資料分析更顯示， 40歲以上受檢者中，有35.5%有代謝症候群；台灣「2013-2016年國民營養健康狀況變遷調查」顯示，成年男性肥胖率為43.7%、女性為30.8%，在APEC中的11個亞洲國家裡頭分別位居第四名與第七名。

然而，民眾卻普遍沒有監測腰圍的習慣。107年健康促進業務推動現況與成果調查（HPSS）顯示，18至39歲族群超過半年沒量過腰圍的比率高達52.1%，40至64歲為50.8%、65歲以上則有36.9%。另有不少人從未量過腰圍，18至39歲族群有7.7%、40至64歲有13.8%、65歲以上則有33.2%。

賈淑麗表示，腰圍粗就是腹部肥胖，代表著內臟脂肪多，而堆積在腹部的脂肪組織會影響身體代謝，導致血液中三酸甘油脂濃度與血糖升高，增加罹患心血管疾病和糖尿病的風險。就有研究顯示，腰圍過粗的人日後罹患心血管疾病與心臟病的風險是一般民眾的1.44與1.56倍。

成大醫院家庭醫學部主治醫師吳至行提出「健康新三圍」口訣，這三圍包括腰圍、臀圍與小腿圍。腰圍方面，男性腰圍應不超過90公分、女性腰圍不超過80公分；腰臀比方面，若男性腰臀比超過0.9、女性超過0.85，就表示脂肪多分布於腹部了；小腿圍方面，若男性小腿圍小於34公分、女性小於33公分，整個人呈現「腰粗腿細」，就代表罹患肌少症與跌倒失能風險提高了。

衛福部國健署選在「89量腰日」前夕與千禧之愛健康基金會共同舉辦衛教記者會，並邀請...
衛福部國健署選在「89量腰日」前夕與千禧之愛健康基金會共同舉辦衛教記者會，並邀請藝人賴雅妍代言。記者羅真／攝影
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國健署脂肪衛福部
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