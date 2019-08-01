影／無縫接軌 非洲豬瘟檢疫工作由防檢局全面接手

2019-08-01 11:18 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 陳嘉寧 ╱即時報導



今年初境外非洲豬瘟疫情擴散，為了防堵病毒入侵台灣，危害到國內數千億元產值的養豬產業，航空警察局及保一總隊臨危受命，緊急接下桃園機場入境旅客手提行李檢疫工作。執行7個多月後，航警局1日正式把檢疫勤務移交回農委會動植物防疫檢局新竹分局。兩個單位都強調，會無縫接軌繼續全力防堵非洲豬瘟病毒。

航警局長黃嘉祿與防檢局新竹分局分局長柯榮輝，1日上午9時30分在桃園機場第2航廈南側入境長廊檢疫站前象徵性地握手，代表勤務正式交接。交接後保一總隊員警完全撤回，交接期間前半個月，航警局會支援20名左右警力，協助新接手的檢疫人員，以及協勤的保全人力各項查緝技巧。

柯榮輝分局長指出，目前桃園機場在入境長廊設置4個非洲豬瘟旅客手提行李檢疫站，每天派遣83名檢疫及協勤人力執行X光檢查及手提檢查作業。現階段東南亞、大陸的非洲豬瘟疫情仍舊嚴峻，絕對不能放鬆，確保國內滷肉飯可以吃，也呼籲旅客絕對不要從疫區攜帶肉類等違禁品入境。

航警局長黃嘉祿表示，航警局主要工作是飛航安全維護，境外出現非洲豬瘟疫情，基於行政一體的原則，航警局義不容辭臨時接下入境旅客手提行李檢疫的工作，這段期間非常感謝保一總隊每天支援152名警力，加上航警局38名員警，讓檢疫工作順利執行。現在支援告一段落，讓航警警力回歸維護飛航安全的本務，檢疫工作移回防檢局繼續執行。