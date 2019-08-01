澳洲鮭不能是台灣養 路邊攤散裝食物也將須標原產地

2019-08-01 11:07 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



食品標示大變革，過去常發生路邊的販售水果車輛，打著「拉拉山水蜜桃」的名號，最後竟不是來自拉拉山，或是市場小攤販告知消費者，鮭魚來自澳洲，但根本是台灣養殖，引發不少消費爭議。衛福部食藥署今發布預告，最快110年起，生鮮、冷藏、冷凍等農畜禽產品的原產地（國）標示，將擴及到所有的販售散裝食品業者。

食藥署食品組簡任技正陳瑜絢表示，今預告「散裝食品標示規定」草案，仍有60天的預告期，在60天內各界仍可表達意見。她說明，過去的原產地（國）也有要求散裝食品業者需要標示，但是僅針對有商業或是具有公司登記的業者，屬規模較大者，只是一般攤商販售的產品，產地仍爭議不斷，後續才決定要將原產地（國）標示擴及到所有販售散裝食品業者。

預告內容分為兩階段，主要是考量未具有公司登記或是商業登記的小型販售業者，如市場攤商、路邊的餐車等，販售樣態多元，且規模較小，因此，第一階段先針對販售「生鮮、冷藏、冷凍、脫水、乾燥、碾碎、研磨、簡單切割之農畜禽產品」，要求標示原產地（國）。

陳瑜絢解釋，像是販售鮭魚、比目魚、水果、蔬菜等，都必須要明確標示原產地（國），標示方式有7種，分別為以卡片寫明，擺放在販售產品前方，或是貼標籤、標記，或是寫標示牌（版），也可以採取懸掛牌、立（插）牌、黏貼標示等，只要足以辨識，都能擇一標示；除了貼標籤在產品上的字體長寬不得低於0.2公分以下，其餘的標示方式字體都不得小於2公分。

有些業者會在路邊擺放水果，標示「拉拉山水蜜桃」，陳瑜絢說，此次標示僅需要標示「原產地（國）」意指只要標示「台灣水蜜桃」即可，業者也可以標示到產地拉拉山，只是業者加碼標示到拉拉山，產品卻不是來自拉拉山，一樣涉及標示不實，最高可罰400萬元。

陳瑜絢說，第一階段預計在110年起施行，第二階段則是除了第一階段囊括的項目以外，其餘剩下的散裝食品都必須要標示原產地（國），而第二階段預計在111年施行。

預告後將蒐集各界意見後，再行公告，屆時公告實施後，業者需遵循公告內容執行，業者若是標示不實，可依食安法開罰4萬元以上、400萬元以下的罰鍰；若是應標示而未標示者，將可依食安法開罰3萬元以上、300萬元以下罰鍰。