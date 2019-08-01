一個彎腰竟骨折 推估每年6萬人因骨鬆致脊椎骨折

2019-08-01 11:04 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



年長者注意，骨質疏鬆可能會導致脊椎壓迫性骨折。高齡96歲的周老先生某一天彎腰準備坐下時，背部「喀」一聲並劇痛，整個人無法站直、疼痛難忍，就醫檢查後發現是骨質疏鬆, 導致的脊椎壓迫性骨折。

周老先生後來接受微創手術，消除脊椎部位的疼痛，出院後也重返健身房。

收治周老先生的中山醫院骨科主治醫師陳文哲表示，骨質疏鬆症常見於老年人或停經後的婦女。人體骨骼的骨質約20至30歲間達到最高峰後，就會隨著年齡增長減少流失，使骨骼形成許多孔隙、中空，罹患骨質疏鬆的機率也隨之增加。

陳文哲說，當骨頭骨質減少，脊柱相對脆弱時，就容易因搬重物、重心不穩跌倒、咳嗽等而發生脊椎骨折；而據調查，50歲以上民眾，女性約二分之一、男性有八分之一機率因骨質疏鬆而導致骨折，估計全台每年約6萬人因骨鬆造成脊椎骨折。

而在治療上，陳文哲說若症狀較輕微，可採臥床休息、止痛藥物或穿著背架等保守治療方式，若無效則可採手術治療。只是手術雖可強化脊椎，但仍有椎體塌陷的風險。