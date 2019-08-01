千萬別「壁咚」！鬼月談情說愛 犯4禁忌小心被拆散

2019-08-01 10:50 聯合新聞網 綜合報導



情侶在農曆七月曬恩愛，要顧慮好兄弟的心情。 圖／Ingimage 分享 facebook

今天「鬼門開」！時序邁入農曆七月，代表俗稱的「鬼月」又來了，迷信的人在這個月除了有些生活習慣要調整，與另一半相處時也有幾個禁忌要注意，因為形隻影單的「好兄弟」並不喜歡被「閃」。

命理專家小孟與蔡上機曾指出，情侶在鬼月有4件事不能做，若觸犯這些禁忌惹毛好兄弟，恐怕會步上分手一途。

禁忌一：「壁咚」調情

在戲劇裡，男主角「啪」一聲把手掌壓在牆上，伸直手臂把女主角圈在牆壁與他之間的狹小範圍內，這種「壁咚」的情節總讓許多女性看得心花怒放，但這對好兄弟來說卻是NG行為。因為牆壁性屬陰冷，好兄弟常會窩在牆角休息，突如其來的「壁咚」可能會侵犯到正穿牆而過的他們。

禁忌二：一起去墓地或姑娘廟

情侶若手牽手或共騎一車前往墓園、靈骨塔或姑娘廟，很可能會激怒孤魂野鬼，妒火中燒之下拆散在他們眼前曬恩愛的兩人。除鬼月之外，有些寺廟即使一般日子也不適合情侶前往，例如十八王公廟、呂洞賓坐鎮的木柵指南宮等，理由都是「放閃招忌」。

禁忌三：在空曠處喊伴侶名字

在荒郊野外或空曠地方大喊彼此的名字，對情侶來說或許是一種示愛的模式，然而此舉卻很容易吸引到好色鬼，一旦被盯上，甚至可能會出現鬼壓床情況。

禁忌四：愛得「死」去活來

情侶間的甜言蜜語，在鬼月期間也要注意用詞，由於「死」字對好兄弟相當刺耳，諸如「愛死你」、「想死你」、「為了你去死也願意」等等，這種打情罵俏的話語都要避免。

雖然農曆七月可能不適合隨時隨地曬恩愛，但並非不能結婚。民俗專家建議，只要遵守婚宴設在中午、宴客禮服避開白色、新娘離開娘家不要哭得太大聲等原則，還是能開開心心完成終身大事。