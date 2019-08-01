政府推暖冬遊擬降陸禁令衝擊 學者：觀光效益不同

2019-08-01 10:22 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



中共文化和旅遊部昨天宣布今起暫停申請及核發赴台自由行通行證（赴台簽注），產業、學界預估將全面衝擊我國各行各業。交通部長林佳龍立即宣布第四季將投入36億元推動國旅秋冬遊獎勵方案，「不會讓旅遊業者孤軍奮鬥」。不過，此舉被外界認為「搞錯重點」。

林佳龍、觀光局局長周永暉今天到行政院會報告觀光因應對策，是否能提出有效解方，備受關注。

大陸宣布自由行禁令，我國業者「皮皮挫」，有業者擔心，自由行是第一批，接下來恐怕會再縮減團客，業界十分憂心。林佳龍、周永暉等人今天到行政院會報告觀光因應對策，據了解除可能提出暖冬遊的規畫之外，也有針對日、韓、東南亞旅客的旅遊宣傳措施。

台灣國際觀光救援服務協會理事長許高慶表示，大陸怎麼不想想過去旅遊業將台商帶往大陸，對大陸產業、兩岸交流都有貢獻，卻拿觀光旅遊當犧牲品，這對我國產業影響很大，絕對無法接受。至於政府提出暖冬遊救觀光，許高慶表示，拿納稅人的錢補助某些產業，還成為常態，政府該對此做檢討。

世新大學觀光學系副教授陳家瑜表示，大陸旅客跟國外旅客一樣，他們來台觀光的時候，是將他們那裡的錢投注在台灣消費，而交通部觀光局推出的暖冬遊補助因為是國民旅遊，等於是把左手錢放到右手，都是台灣的錢在國內循環，這兩個觀光效益與影響不同。

業界也觀察到，雖然觀光局一直說我國來台旅客人次衝高，但是這兩、三年來我國的觀光外匯卻是持續遞減。陳家瑜分析，主要原因是來台旅客的人數增加主要的是東南亞旅客，這些旅客待的時間較短，消費力也比陸客低。另外，陸客雖然仍是全球最會消費的旅客，但是「爆買」的行為也已經減少，這些因素都使得雖然來台人次增加了，消費力卻減少，觀光外匯也因此降低。