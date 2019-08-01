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運安會今揭牌 軌道事故邁入獨立第三方調查時代

2019-08-01 09:53聯合報 記者曹悅華╱即時報導

台鐵普悠瑪事故後，加速國家運輸安全委員會（運安會）成立，將由飛航安全調查委員會（飛安會）改制，今天下午揭牌。外界好奇是否將普悠瑪案列為第一個檢視案件，運安會僅說會優先處理。至於罹難家屬及台灣鐵路產業工會希望可以參與調查，運安會主委楊宏智說，會讓利害相關人都有代表入內表達聲音。

去年十10悠瑪翻覆後，外界質疑台鐵與交通部調查不公正，讓飛安會轉型為運安會的進程加速。運安會今天下午2時，在新北市新店大坪林聯合開發大樓15樓國際會議廳，舉行布達暨揭牌典禮。普悠瑪案罹難者家屬則於下午1時50分，在時代立委黃國昌及台鐵產工的陪同下召開記者會，盼運安會重啟調查，協助家屬釐清真相。

楊宏智說，運安會一與國際接軌，二是獨立公正有專業的機構，任何資料都可受公評。對於普悠瑪案，今天成立後會重新檢視行政院調查報告。楊說，這是很重要，且要高度處理的案件，何時會完成檢視，楊說沒辦法承諾，但會比照飛安會的高標準，爭取時效。

至於普悠瑪罹難家屬及台灣鐵路產業工會希望可以參與調查，楊宏智舉2002年澎湖空難為例，家屬、機師工會都有代表參加，會讓利害相關人都有代表入內表達聲音。

針對運安會揭牌後與先前飛安會有何不同？運安會執行長官文霖說，新官網將同步上線，內配有「運輸安全自願報告系統」，除了先前就有的航空，往後民眾在搭乘鐵路、公路、海路有所隱憂時，都可以上去登錄，運安會會去了解以及處理，防患未然，目標三年內建置完整的登錄系統。

交通部長林佳龍今天也會出席揭牌記者會。交通部表示，自林上任以來，已將保障民眾飛安、航安、鐵安、道安列為首要工作，以確保民眾行的安全。未來將整合人、運具等多元面向，規畫有效且完備之安全維護措施及善用智慧運輸、交通大數據分析等，期待全面降低事故發生風險。

台灣鐵道暨國土規畫學會則表示，運安會正式成立，同時運安會奠基於成立已20年的飛安會為基礎，代表台灣的軌道事故調查已經進入了由獨立第三方調查，而非由主管機關或是營運者自主調查的時代。運安會可以幫助台灣日益增加的軌道營運者在事故調查的過程中，有效發揮發掘風險，進而提高軌道營運安全與可靠的目的，成為守護民眾另一道防線。

不過學會也說，事故調查的目的是防範事故，不是究責。針對普悠瑪事故，目前事故現場已無法重建，且運安會目的是在中小型事故中找尋高風險的因素，防範重大事故發生。與其把精力放在已經發生一段時間的事故，不如將精力放在成立後所發生的事故調查，以防範下次重大事故的發生。

普悠瑪事故後，外界質疑台鐵與交通部調查不公正，催生運安會。 聯合報系資料照片
普悠瑪事故後，外界質疑台鐵與交通部調查不公正，催生運安會。 聯合報系資料照片
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