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高鐵北上列車今調整配置 這四班次有七節自由座

2019-08-01 08:09聯合報 記者曹悅華╱即時報導

為提升通勤時段之自由座服務品質，台灣高鐵公司今天起調整周一至周五部分車次的自由座車廂配置，由原本五節調整為七節，民眾可多加利用。

高鐵說，自今天起調整周一至周五，1510車次及802車次之自由座車廂配置，周一至周五的1510車次之自由座車廂由原本五節（八車至12車）調整為七節（一車至三車及九車至12車），周一至周五的802車次則由原本四節（九車至12車）調整為五節（八車至12車）。

從高鐵官網公布的8月1起自由座車廂數會發現，今天起共有四車次提供七節自由座車廂，分別是每周一至周五6時05分發車的502車次、6時30分發車的1504車次、6時52分發車的1508車次，和這次新增的7時12分的1510車次，皆為晨間台中站發車到南港站的北上列車

高鐵表示，將定期檢視市場需求、運轉調度及維修作業需要，必要時進行班次之檢討或調整自由座車廂數，以提升服務品質及效率。

經檢討旅客需求及列車運用狀況，高鐵說已於上月28日增開北上列車，每周日早晨增開由台中站北上之1508車次，上午6時52分台中站發車，沿途停靠各站，上午8時10分抵達南港站。增開後，每周提供1016班次列車的旅運服務。

高鐵表示，旅客可透過24小時服務之高鐵合作便利商店、網路訂票、「T Express」行動購票App及語音訂位系統，或於各車站營業時間至售票窗口及自動售票機，購買增開車次之車票。

高鐵自8月1日調整周一至周五，1510車次及802車次之自由座車廂配置。本報資料...
高鐵自8月1日調整周一至周五，1510車次及802車次之自由座車廂配置。本報資料照片
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高鐵8月1日起共有四車次提供七節自由座車廂。圖／截自台灣高鐵公司官網
高鐵8月1日起共有四車次提供七節自由座車廂。圖／截自台灣高鐵公司官網
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