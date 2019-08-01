今10點開搶！限時兩天台灣虎航機票單程50元起

2019-08-01 07:50 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



台灣虎航8月1日到8月2日間推出優惠機票，全航線回程單程未稅最低50元起。圖／台灣虎航提供 分享 facebook 銅板價回程機票今天開搶！台灣虎航推出Payday促銷活動，今天開始限時兩天，全航線回程價單程未稅最低50起，從宿霧飛回台灣比吃一個便當還便宜。

8月1日早上10時到8月2日晚上11時59分為止，台灣虎航推優惠機票，全航線的回程單程未稅最低50元或500元起，比吃一個便當或是一頓大餐更便宜。搭乘期間為2019年8月1日到2020年1月11日為止。