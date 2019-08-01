美研究：日走7500步 死亡率可逐步下降

2019-08-01 07:18 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



不用日行萬步也能有效降低死亡率！根據美國醫學會期刊「內科學（JAMA Internal Medicine）」於5月底刊登的研究指出，年長女性每天走4400步，死亡率將低於每天只走2700步的年長女性；研究也顯示，每天毋需走到1萬步，只要走到7500步，死亡率可逐步下降。不過，若體力許可，每天多步幾步，死亡風險也愈低。

全球健康促進團隊皆建議，日行萬步能有效降低死亡率，但卻未說明運動強度，該研究針對1萬6741位女性，平均72歲，進行世代追蹤觀察。研究團隊追蹤4.3年，他們發現每天走4400步的女性，死亡率低於每天只走2700步的女性。

研究提及，每天只要4400步的中等強度走路，約45分鐘，1分鐘約100步就能達到效益。台灣骨鬆肌少關節防治醫學會理事長陳芳萍說，該項研究為鼓勵性研究，希望長輩別老待在家裡成為「老宅男」或「老宅女」，每天只要超過一定步數，一樣能達到運動效果。

陳芳萍說，長輩常推託「很累」、「沒體力」，事實上體力是愈訓練愈好的，永遠不動，體力會愈來愈差。根據她調查，日行萬步，慢慢走，每天約需2個小時，長輩聽到總會卻步，加上長輩持久力不佳，所以應提倡「分餐運動」。

陳芳萍說，團隊推出的長者分餐運動處方是每次走路至少10分鐘，一天可以走5到6次，其餘則可配合簡單的抗阻力運動，陳芳萍說，坐在家中椅子抬腳30秒，或是背部貼牆罰站10分鐘，都可以練到背肌、腿部肌群。