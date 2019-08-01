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抗肺炎 自費疫苗擬部分補助

2019-08-01 02:15聯合報 記者李樹人張益華／台北報導

圖／紀炳銓提供、本報資料照片
圖／紀炳銓提供、本報資料照片
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國內疫苗政策可能出現重大變革，疫苗基金經費短缺，衛福部疾管署擬朝向民間勸募、增加公務預算、提高菸捐比率及高價疫苗部分補助等四大方向進行。如果定案，民眾若想接種未列入公費的疫苗，可獲部分補助，侵襲性肺炎鏈球菌疫苗可能是第一波納入部分補助的疫苗。

疾管署副署長莊人祥表示，疾管署今年初擬擴大公費肺炎鏈球菌疫苗接種對象，由現行七十五歲以上放寬至六十五歲，一年經費約需三點七億元，待行政院核定，明年就能上路。不過，行政院核定該計畫時，將流感疫苗從原本三價改為較貴的四價劑型，以致疫苗基金變少，肺炎疫苗擴大接種遭排擠，必須往後延。

預防接種委員會委員專家認為，與六十五歲以上民眾相較，侵襲性肺炎高風險族群納入公費疫苗接種的急迫性更高，疫苗基金有限，疾管署希望採「高價疫苗部分補助方式」，高危險族群自費部分疫苗費用，盡快完成接種，相關方案仍在研擬中。

李慶雲文教基金會執行長、台大小兒部主任黃立民表示，肺炎死亡率上升，人口老化、吸菸與空汙都是危險因子，老年人由於器官功能退化，免疫力變差，加上合併慢性疾病，一旦感染肺炎，嚴重威脅健康，雖然肺炎絕大多數發生在六十五歲以上長者，但臨床也不乏年輕人染肺炎的例子。

彰化基督教醫院胸腔內科醫師紀炳銓表示，一名卅八歲麵包店老闆，有糖尿病史，突然出現咳嗽、有痰、發燒，嚴重到肺積水、肺疼痛需住院，經檢查為肺炎併發肺膿胸，引發敗血症，在鬼門關前走一遭，幸好年輕復原能力佳，救回一命。

中華民國糖尿病衛教學會理事長杜思德分析，多數民眾不知肺炎嚴重性，不了解有疫苗可預防及台灣有健保就醫費用低，導致預防動機低。

莊人祥指出，侵襲性肺炎高危險族群包括脾臟功能缺損或切除、慢性腎病變、愛滋病，以及人工電子耳植入、接受免疫抑制劑或放射治療、器官移植者。專家建議上述高危險族群應先施打一劑十三價肺炎鏈球菌疫苗，八周後再補一劑廿三價肺炎鏈球菌疫苗。

流感疫苗肺炎行政院
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