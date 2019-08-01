門診提醒系統 提高接種率

2019-08-01 02:16 聯合報 記者 聯合報 記者 張益華 ／台北報導



肺炎常見症狀 資料來源／黃立民、杜思德、紀炳銓醫師 製表／張益華 分享 facebook 想要遏止肺炎鏈球菌威脅，接種肺炎鏈球菌疫苗是最簡單和有效的方法。彰化基督教醫院在門診系統內建提醒機制（見下圖，彰基醫院提供），曾因肺炎住院的患者就醫，便主動跳出施打肺炎鏈球菌疫苗的提醒，疫苗接種率提高三至五倍，有效降低病患感染風險。

彰化基督教醫院胸腔內科醫師紀炳銓說，很多疾病都可能引發肺炎，彰基替第一線醫護人員舉辦肺炎鏈球菌疫苗共識營，整合多科資源，請個管師衛教時，提醒病人接種疫苗，降低肺炎機率。針對曾因肺炎住院的病人，就診時電腦會跳出提醒施打肺炎鏈球菌疫苗視窗，請醫師主動詢問病人，若未接種需註明原因。

目前肺炎鏈球菌疫苗有「廿三價多醣體疫苗」與「十三價結合型疫苗」，前者涵蓋較多血清型別，但抗體低、保護力較短；後者具免疫記憶力，保護力七成，保護時間約五到十年。

李慶雲文教基金會執行長、台大小兒部主任黃立民建議，年滿六十五歲、過去不曾接種過者，先接種十三價疫苗，間隔五到十年後，再與醫師討論適合的疫苗劑型；年滿六十五歲、曾接種廿三價疫苗，再接種一劑十三價疫苗，兩者須間隔至少一年。

中華民國糖尿病衛教學會理事長杜思德表示，除了接種疫苗，良好營養、適度運動，少去人多擁擠的公共場所，勤洗手、戴口罩也可減少肺炎威脅。紀炳銓說，十三價疫苗連兩歲以下嬰幼兒都可接種，成人一次只要施打一劑，少數有嚴重蛋白過敏、接種疫苗不良反應，或打疫苗當下急性感染者，建議先請醫師評估再打疫苗。