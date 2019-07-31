肺炎論壇／疫苗政策重大變革 非常規疫苗可部分補助

2019-07-31 21:29 聯合報 記者 聯合報 記者 李樹人 ╱即時報導



國內疫苗政策可能出現重大變革，疫苗基金經費短缺，衛福部疾管署擬朝向民間勸募、增加公務預算、提高菸捐比率及高價疫苗部分補助等四大方向進行。如果定案，民眾若想接種目前未列入公費的疫苗，可自付一定金額，侵襲性肺炎鏈球菌疫苗可能是第一波納入部分補助的疫苗。

肺炎連續3年擠下心血管疾病，高居國人10大死因第三位，去年10大死因排行榜的死亡人數中，就以肺炎成長最快，九成集中於65歲以上長者，台北市每年逾千人死於肺炎，雖然癌症位居10大死因之首，但醫師認為，肺炎嚴重性明顯被低估。

疾管署副署長莊人祥表示，疾管署今年初擬擴大公費肺炎鏈球菌疫苗接種對象，由現行75歲以上放寬至65歲，1年經費約需3.7億元，待行政院核定，明年就能上路。不過，行政院核定該計畫時，將流感疫苗從原本三價改為較貴的4價劑型，以致疫苗基金變少，肺炎疫苗擴大接種遭排擠，必須往後延。

預防接種委員會委員專家認為，與65歲以上民眾相較，侵襲性肺炎高風險族群納入公費疫苗接種的急迫性更高，疫苗基金有限，疾管署希望採「高價疫苗部分補助方式」，高危險族群自費部分疫苗費用，盡快完成接種，相關方案仍在研擬中。

李慶雲文教基金會執行長、台大小兒部主任黃立民表示，肺炎死亡率上升，人口老化、吸菸與空汙都是危險因子，老年人由於器官功能退化，免疫力變差，加上合併慢性疾病，一旦感染肺炎，嚴重威脅健康，雖然肺炎絕大多數發生在65歲以上長者，但臨床也不乏年輕人染肺炎的例子。

彰化基督教醫院胸腔內科醫師紀炳銓表示，1名38歲麵包店老闆，有糖尿病史，突然出現咳嗽、有痰、發燒，嚴重到肺積水、肺疼痛需住院，經檢查為肺炎併發肺膿胸，引發敗血症，在鬼門關前走1遭，幸好年輕復原能力佳，救回1命。

中華民國糖尿病衛教學會理事長杜思德分析，多數民眾不知肺炎嚴重性，不了解有疫苗可預防及台灣有健保就醫費用低，導致預防動機低。但其實慢性病患例如糖尿病、慢性肺病、腎臟病、高血壓等，罹患肺炎的機率較正常人高出3至5倍。

以糖尿病為例，當病患血糖控制不佳，對抗細菌能力下降，只要小感冒就可能併發肺炎，曾有一位75歲糖尿病患，罹患流感併發氣管炎住院，幸好事先接種肺炎鏈球菌疫苗，避免因肺炎致命。

另外，有肺炎病史者，無論是罹病前或出院後，主動接種肺炎鏈球菌疫苗者不到1成，黃立民認為「成人很難把疫苗當一回事，他們寧可花錢去買保健食品，也不想打自費疫苗」。

紀炳銓說，曾有80多歲長輩，符合公費接種肺炎鏈球菌疫苗對象，卻未去接種疫苗，等送來醫院時，已是嚴重肺炎併發呼吸衰竭，住進加護病房，插管加上有慢性阻塞性肺病，二次感染肺炎，最終撒手人寰。

莊人祥指出，侵襲性肺炎高危險族群包括，脾臟功能缺損或切除、慢性腎病變、愛滋病，以及人工電子耳植入者、接受免疫抑制劑或放射治療的癌友、器官移植者。專家建議上述高危險族群應先施打1劑13價肺炎鏈球菌疫苗，8周後再補1劑23價肺炎鏈球菌疫苗。