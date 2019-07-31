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偷帶寵物進入大賣場被譙奧客 統整寵物友善賣場有哪些

2019-07-31 20:53聯合新聞網 綜合報導

一對男女趁家樂福店員不注意，將狗放進推車、偷推入內。圖擷自／爆怨公社
一對男女趁家樂福店員不注意，將狗放進推車、偷推入內。圖擷自／爆怨公社
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現代人飼養寵物的比例越來越高，許多餐廳、商場為因應新趨勢，紛紛推出寵物友善服務，比如連鎖賣場「家樂福」雖然禁止寵物入內，但提供寵物寄放服務，飼主可在採購完畢後由服務台領回。然而，有一位民眾在家樂福目擊，一對男女趁店員不注意，將狗放進推車、偷推入內，事件PO網後，遭網友怒罵「真的是澳洲來的客人（奧客）」。

這位民眾在臉書「爆怨公社PO出照片，稱一對男女不顧家樂福店員的多次告知「寵物不得進入商場」，仍然強行將狗放入推車並推入賣場，甚至被其餘顧客檢舉後，依然嘻皮笑臉。網友表示「又要說狗是他們家人...那我今天養一頭牛當家人我也帶進去坐推車好了」、「我愛狗但我不白目」、「胎膏鬼（髒鬼）」、「狗養的主人？講人話還聽不懂」。

據了解，除了家樂福禁止寵物進入賣場，COSTCO好市多、IKEA宜家家居、全聯與貴婦百貨Bellavita，都是完全禁止消費者攜帶寵物，就算裝籠、寵物專用推車也嚴格禁止。若是飼主想在假日攜帶寵物外出，一般百貨公司、大潤發、特力屋與宜得利，只要遵守「寵物不落地」原則，都可攜入賣場裡；京站亦提供寵物專用推車租借服務，租借當天不限時數，一次只要50元。

家樂福爆怨公社奧客寵物
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