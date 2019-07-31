塑膠污染多嚴重？星展微電影《Sparks點亮星光》揭露

2019-07-31 19:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊筱筠 ╱即時報導



星展銀行宣布隆重推出屢獲外界肯定的星展微電影《Sparks點亮星光》第二季。主題是「平凡的英雄，美好的世界」，創作靈感來自真實的故事。新一季星展微電影的鏡頭跟隨一群充滿活力的星展銀行家，展現他們如何與所處社區合作解決當下一些最為急迫的社會和環境問題，包括塑膠污染、食物廢棄和社會不平等。

透過星展微電影《Sparks點亮星光》第二季，星展銀行希望鎖定永續發展所面臨的挑戰，能帶動社會大眾展開討論進而創造改變。這些重大挑戰包括：

塑膠污染：在世界十大塑膠廢棄物污染國家中，亞洲佔了八個。根據統計，中國、印尼、菲律賓、泰國和越南這五個亞洲國家倒入海洋的塑膠就佔全部傾倒量的60％。在新加坡，一次性塑膠消費仍然是亟待解決的迫切問題。根據新加坡環境理事會指出，新加坡人每年至少使用17.6億件塑膠製品，其中的可回收製品不到20％。

不平等：雖然經濟在發展，但社會和性別不平等問題仍然存在。經濟合作暨發展組織的調查表示，在特定收入族群中所產生的負面因素的累積，會對全體社會的繁榮和福祉產生不利影響。

食物廢棄：全球每年廢棄1兆美元的食物，亞洲則佔其中的三成。在新加坡，一個普通家庭每週扔掉2.5公斤的食物。

此次星展微電影改編三家社會企業的故事。這三家企業分別是印尼的Evoware、新加坡的Bettr Barista和香港的綠行俠，這三家均得到星展基金會的贊助。星展基金會於五年前成立，旨在支持與協助社會企業的發展，基金會成立後在亞洲地區已培育了300多家社會企業。

Evoware的成立主要為了解決全球塑膠污染問題，提供由海藻製成的可生物分解甚至可食用的環保型包裝解決方案。Bettr Barista透過培訓咖啡師及協助就業，幫助弱勢族群使其能夠自給自足。面對已發展國家日益嚴重的食物廢棄問題，綠行俠致力於將咖啡渣變成可分解餐具之類的創新產品，從而回收食物垃圾。