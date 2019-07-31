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精饌米獎揭曉 蔡淑臻化身品米大使

2019-07-31 18:46台灣醒報 記者張元融╱台北報導

藝人蔡淑臻（左4）與農糧署副署長莊老達（右4）為2019年精饌米獎好米組、有機米...
藝人蔡淑臻（左4）與農糧署副署長莊老達（右4）為2019年精饌米獎好米組、有機米組前3名頒獎。（photo by張元融／台灣醒報）
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「吃米容易胖是錯誤觀念！」蔡淑臻31日以一席仙氣繚繞的粉色禮服，化身品米大使，為2019精饌米獎頒獎：台灣好米組由台南芳榮米廠台灣越光米奪冠，台灣有機米組則由桃園新屋農會有機新香米脫穎而出。農糧署副署長莊老達指出，過去3屆獲獎品牌平均提升20％銷售量，讓參賽品牌愈來愈多。

評審團「盲」品米

來到好米組與有機米組的前三名得主揭曉時刻，台下數十家入圍廠商鼓譟聲不斷，各個心頭一揪，就等台上頒獎嘉賓拆封得獎信封。當藝人蔡淑臻念到有機米冠軍得主為「編號台南16號的台灣越光米」時，芳榮米廠執行長黃麗琴高興得都從貴賓席跳起來，上台領獎，接受同業的祝賀！

本年度決賽「台灣好米組」入圍10組，台灣有機米組入圍8組，於31日上午舉辦由農改場稻米專家、農學院教授、美食家、營養學者，針對米飯外觀、口感、黏彈性、硬度和氣味等食味官能項目評比，並於下午邀集18家入圍廠商，舉辦奧斯卡頒獎式記者會，揭曉本屆冠軍米獎落誰家。

「促包裝食米業者自我精進，讓市場良性競爭！」莊老達說明，參賽門檻是須通過農藥殘留與品種檢驗；為求公正，二階段品評使用的米，皆由農糧署派員在市面上通路秘密購買取得，甚至還採取更換包裝、隨機盲樣編號等防弊手段，讓評審團能做到「絕對公正」。

吃米比吃澱粉好！

蔡淑臻表示，女孩子因怕攝取碳水化合物而滴米不沾，是對瘦身觀念的片面理解。米、麵包、麵等主食都屬於人體必須攝取的碳水化合物，這3者中，她最推薦吃沒被加工過的「原型食物」，也就是「原本就長這樣」、不必標示成分的米。

莊老達也說，他三餐離不開飯類，因為米比澱粉類更有飽足感，無麩質也不會引起過敏。蔡淑臻突襲提問，她喜歡吃台灣長米，且偏好有Ｑ感又偏硬的米，請教副署長該買哪麼牌子？莊老達回應，長米屬「秈稻」，不在這次的「粳稻」比賽中。他推薦淑臻去超市買台中秈10號，台灣米的食安則放心交給農糧署把關。

農糧署副署長莊老達表示，入圍精饌米獎的包裝米，在架上通通都買得到。（photo by張元融／台灣醒報）

【更多精采內容，詳見

農糧署食安農改場
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

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