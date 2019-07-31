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秋行軍蟲入侵金門高粱田 視情啟動藥劑防治

2019-07-31 18:42中央社 金門縣31日電

秋行軍蟲入侵金門高粱田，縣動植物防疫所表示，有部分農民提議休耕，但茲事體大，將待中央防檢局人員來金進一步了解疫情再後續處理；後續視危害情形啟動藥劑防治作業。

金門縣防疫所所長林政道和縣議員董森堡今天到青嶼高粱田，了解秋行軍蟲疫情。林政道表示，防疫所昨天在青嶼巡查時發現幼蟲，立刻通報農委會防檢局與縣府，並透過群組請各產銷班農友盡快自行巡查和通報。

林政道表示，經過與縣農業試驗所等單位初步勘查發現，官嶼劃測段、北九十劃等超過120頃農地都有發現不同齡期幼蟲。他說，今天有農民提議休耕，由於茲事體大，已向縣府報告。

自5月秋行軍蟲發現以來，現在進入第二階段；防疫所表示，不同於第一階段發現蟲體時鏟除並銷毀植株，第二階段是直接噴藥，縣府將配合防檢局處理程序及用藥，進行全島性的防治作業。

縣府建設處呼籲農友，切勿擅自噴藥或隱匿；林政道說，目前防疫所內庫存賜諾特、護賽寧、蘇力菌庫存可防治面積約200公頃，因應可能的蟲害蔓延，昨天又緊急預訂諾伐隆200公升，預估可增加防治面積400公頃，也就是現在藥量足以防治600公頃。

今天現場有農民以自製的肥皂水噴灑高粱葉，林政道說，肥皂水可以暫時抑制蟲體的活動力，但能否殺死秋行軍蟲，有待觀察。

金門縣農業試驗所表示，金門地區每年秋季高粱契作面積約1900-2000公頃，目前正是高粱幼苗期，若是秋行軍咬食高粱植株生長點並造成損傷，將造成本期高粱重大損失。農試所除派員配合勘查外，也請各產銷班與契作農友加強勘查。

秋行軍蟲金門農民
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