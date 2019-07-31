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外籍男洽公帶麻疹來台 多次至信義誠品地下美食街吃飯

2019-07-31 17:16聯合報 記者陳婕翎╱即時報導

又見麻疹，疾管署今公布，國內新增2例境外移入麻疹病例，分別為北部20多歲本國籍男性及20多歲外籍男性，其中，外籍男洽公卻從越南帶麻疹來台，可傳染期間，雖都是搭乘公務車，但7月25、26日兩度前往信義誠品地下美食街吃中餐，疾管署提醒，曾於該時段入相關場所的民眾，請自主健康管理18天，有疑似症狀，請儘速聯繫衛生單位，由其安排戴口罩就醫。

疾管署副署長莊人祥表示，外籍男性長期居住越南，7月23日來台洽公，25日出現發燒情形，28日就醫，29日出疹就醫後通報檢驗確診，目前住院隔離治療中。依據其發病時程，確定並非在台灣染感，而是在越南當地染麻疹，衛生單位初步掌握接觸者共57人，包凡公司職員、同住者及酒店員工。

另一名本國籍男性今年3月下旬至7月下旬於菲律賓進修，返國後於7月24日自覺身體不適，25日出疹，經就醫通報檢驗確診，目前居家隔離中，研判感染地是菲律賓，其於可傳染期間，曾搭乘宿務太平洋航空5J310班機，從馬尼拉飛回桃園，返台後曾出沒「鍋賣局」觀音草漯店及「八方雲集」觀音草漯店吃午餐。

莊人祥說，本國籍男接觸者共79人，包含飛機上其前後三排旅客及機組人員35人、家人、餐廳接觸者及醫院接觸者，其中因接觸者包括26名外籍人士，將透過國際衛生條例國家對口單位通知相關國家。

由於兩名個案可傳染期間曾有公共場所活動史，提醒曾出入相關場所的民眾，請自主健康管理18天，如有發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等疑似症狀，請儘速聯繫衛生單位，由其安排戴口罩就醫。但莊人祥表示，由於兩個案接觸者不多，研判不會造成疫情擴大。

今年截至目前國內累計110例麻疹確定病例，67例為國內感染，43例為境外移入病例，感染國家以越南14例、泰國12例及菲律賓7例為多。國際間部分國家麻疹疫情持續，疾管署籲，避免帶未滿1歲或未接種MMR疫苗的幼兒前往麻疹流行地區；如需前往，可於出發前自費接種1劑疫苗；一般民眾出國前2至4周可先就醫諮詢評估是否需自費接種MMR疫苗。

疾管署今公布，國內新增2例境外移入麻疹病例，其中一個案可傳染期間，兩度前往信義誠...
疾管署今公布，國內新增2例境外移入麻疹病例，其中一個案可傳染期間，兩度前往信義誠品地下美食街吃飯。圖／誠品提供
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疾管署提醒，曾於該時段入相關場所的民眾，請自主健康管理18天，有疑似症狀，請儘速...
疾管署提醒，曾於該時段入相關場所的民眾，請自主健康管理18天，有疑似症狀，請儘速聯繫衛生單位，由其安排戴口罩就醫。圖／疾管署提供
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麻疹越南
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