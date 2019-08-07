中元拜拜好運有訣竅！拜「超水果」 營養又招財

2019-08-07 00:00 聯合線上／ 陳允沛



一年一度的中元節就要到了，中元節普渡拜拜可是個不能輕忽的重頭戲，傳統習俗都以三牲四果、罐頭零嘴款待神佛祖先、好兄弟，祈求消災解厄保平安，而水果供品不但可以祈求好運還可以幫助改善腸胃不適，想要兼顧營養、招財又保平安，當然要拜有「超水果」之稱、諧音為「吉利果」的奇異果，奇異果具有高營養密度、高維生素C、膳食纖維、奇異酵素及低腹敏，是中元拜拜的必備水果之一。

綠色奇異果可幫助學業、事業開運，黃金奇異果則象徵黃金，有招財之意。 圖／Zespri 提供 分享 facebook

供品買的好、不如選的巧，還能討個吉祥、全家健康、平平安安。奇異果諧音為「吉利果」，是開運的好選擇，更是中元拜拜的必備水果。民俗專家表示，拜拜除了心誠，供品也是誠意的象徵，以奇異果來說，綠色可幫助我們強化工作、事業上創意與邏輯思維，有助於考試、求學、等開運，若想增強工作表現、升遷、考運、創作能量或創業運勢的人，可經常拜綠色奇異果；黃色則象徵黃金，能帶來金錢財富上的智慧與行為能力，凡是想增強業績、加薪或招財者，平常可多拜黃金奇異果。

拜拜除了向好兄弟們展現誠心，全家人的健康當然也要兼顧。奇異果因為營養密度高，被稱為「超水果」，另外以維他命C來說，是柳橙的三倍，可以輕鬆滿足一天所需的維他命C供應量。

營養師楊於軒表示，奇異果水溶性膳食纖維含量高，又富含奇異酵素，外食族蔬果攝取少卻時常大魚大肉，可幫助維持腸道消化建康，是CP值非常高的水果。拜拜選奇異果不但能拜出吉利好運還能讓全家吃出健康超有感。