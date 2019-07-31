「精饌米獎」今揭曉 台灣米冠軍是他

2019-07-31 16:10 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



台灣最好的米在哪裡？2019年「精饌米獎」今揭曉，台灣好米組由台南芳榮米廠台灣越光米奪冠，台灣有機米組則由桃園市新屋農會有機新香米脫穎而出，農委會農糧署表示，評選取材都從各大通路採樣，與一般消費者購買無異，這些比賽選拔的，都是現階段台灣最好吃的米。

2019年「精饌米獎」今天下午揭曉，台灣好米組冠軍為芳榮米廠台灣越光米，雲林斗南農會則分別以ＣＡＳ紅冠水雞香米、和ＣＡＳ斗南越光米獲得亞軍和季軍；另外在有機米組由桃園市新屋農會有機新香米獲得冠軍，亞軍則是陳加盛日品有機米，季軍則是池上多力米股份有限公司的大地有機白米。

農委會農糧署副署長莊老達表示，肚子餓吃米是首選，除了台灣的米很好以外，吃米和其他澱粉類相比好處多多，比如，吃米飯比較有飽足感、無麩質不會引起過敏，此外，吃米吸油率比麵粉類製品低；他表示，國人吃麵食類，小麥不知道哪裡來的，不曉得哪時候採收的，但吃台灣米都是最新鮮的。