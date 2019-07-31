陸證實明起限縮自由行旅客 觀光局長說話了

2019-07-31 15:48 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



2020總統大選將近，旅遊市場今傳中國大陸8月1日起將罕見限縮陸客來台自由行，包括北京市、上海市、天津市等47個自由行城市都會暫停核發通行證。觀光局長周永暉今在臉書發文證實，他受訪表示，旅遊不應該有政治考量，仍希望持續開放交流，觀光局也才剛知道此事，需要沉澱一下，團客部分也希望旅行社繼續努力。

過去中共對台祭出限縮陸客手段，都以減少團客為主，此次罕見向自由行陸客開刀，研判因自由行占陸客比重逐年拉高，對團客下手效果已不夠大。根據移民署統計，今年上半年一至六月陸客總計125萬2665人，其中自由行旅客占63萬3353人，自由行占所有陸客比重超過五成。

周永暉表示，旅遊不應該有政治特別考量，也希望兩岸可以繼續交流。但一般民眾出國都會提早一、兩個月申請簽證，因此中國大陸停發自由行通行證，短期間不會立即受到影響，現在不清楚中國大陸考慮的因素是什麼，但希望交流盡量保持開放。

旅行業者評估，8月至明年2月陸客恐大減70萬人次。周永暉對此表示，觀光局沒有評估相關數字，陸客市場本來就有保守值跟樂觀值，「這部分我們就努力做」，陸客分成自由行、團體旅遊、專業技術交流三個區塊，希望旅行社可以持續努力團客的部分，「這件事我們也比大家早知道幾個小時，需要沉澱一下。」