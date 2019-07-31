親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
大陸限縮自由行
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

郭台銘搭私人專機回來了 幕僚透露回台第一步

被中共逼到快不能呼吸！46％港人絕望 想移民台灣

陸證實明起限縮自由行旅客 觀光局長說話了

2019-07-31 15:48聯合報 記者吳姿賢╱即時報導

2020總統大選將近，旅遊市場今傳中國大陸8月1日起將罕見限縮陸客來台自由行，包括北京市、上海市、天津市等47個自由行城市都會暫停核發通行證。觀光局長周永暉今在臉書發文證實，他受訪表示，旅遊不應該有政治考量，仍希望持續開放交流，觀光局也才剛知道此事，需要沉澱一下，團客部分也希望旅行社繼續努力。

過去中共對台祭出限縮陸客手段，都以減少團客為主，此次罕見向自由行陸客開刀，研判因自由行占陸客比重逐年拉高，對團客下手效果已不夠大。根據移民署統計，今年上半年一至六月陸客總計125萬2665人，其中自由行旅客占63萬3353人，自由行占所有陸客比重超過五成。

周永暉表示，旅遊不應該有政治特別考量，也希望兩岸可以繼續交流。但一般民眾出國都會提早一、兩個月申請簽證，因此中國大陸停發自由行通行證，短期間不會立即受到影響，現在不清楚中國大陸考慮的因素是什麼，但希望交流盡量保持開放。

旅行業者評估，8月至明年2月陸客恐大減70萬人次。周永暉對此表示，觀光局沒有評估相關數字，陸客市場本來就有保守值跟樂觀值，「這部分我們就努力做」，陸客分成自由行、團體旅遊、專業技術交流三個區塊，希望旅行社可以持續努力團客的部分，「這件事我們也比大家早知道幾個小時，需要沉澱一下。」

觀光局長周永暉今天在臉書證實，中國大陸8月1日起停發自由行通行證。圖／翻攝周永暉...
觀光局長周永暉今天在臉書證實，中國大陸8月1日起停發自由行通行證。圖／翻攝周永暉臉書
分享

自由行陸客
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

大陸全面限縮自由行 南投觀光業嘆「完蛋了！」

2019-07-31 15:48

8月起陸客來台自由行暫停 觀光局回應了

2019-07-31 15:33

8/1大陸禁47城市自由行 「淡季更淡」衝擊庶民經濟

2019-07-31 16:12

陸傳罕見不發自由行通行證 台旅會：確認中

2019-07-31 14:23

因「當前兩岸關係」大陸證實8/1起暫停陸客自由行

2019-07-31 14:22

中共官方：鑑於兩岸關係 8/1暫停47城市赴台自由行

2019-07-31 14:15

大選近！ 陸8月1日起不發自由行通行證 陸客恐減70萬人次

2019-07-31 13:21

熱門文章

最衰航班！上海飛北京 飛了18小時才到目的地

2019-07-30 20:36

美官員：大陸軍力已在香港邊界集結 白宮密切監視

2019-07-31 08:20

大選近！ 陸8月1日起不發自由行通行證 陸客恐減70萬人次

2019-07-31 13:21

響應全港大塞車 港星下令員工：誰準時上班就處分誰

2019-07-31 10:38

華為被美封殺為何業績逆勢增23%？ 全靠這2張護身符

2019-07-30 19:13

中共官方：鑑於兩岸關係 8/1暫停47城市赴台自由行

2019-07-31 14:15

偷開媽媽賓士車 15歲少年撞死人還辯「我卡丁車開得很好」

2019-07-30 16:55

大學生被雷擊全身白血球細胞壞死 卻3小時奇蹟復活

2019-07-30 19:34

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top