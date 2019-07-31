我國肺癌年增1萬3000新個案 六成以上確診已是晚期

2019-07-31 15:42 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



癌症蟬聯國人十大死因榜首37年，癌症之中，肺癌高居國人死因首位，每年9000人因此失去寶貴性命，但是我國每年新增肺癌個案人數仍約有1萬3000人，更可怕的是，肺癌太晚發現、太晚治療占多數，約有六成以上患者在初診斷時已屬晚期，全台每年恐有7800名患者忽略早期肺癌症狀。

依世界衛生組織資料，肺癌的危險因子中，菸害占70至80%，空氣汙染則占15%；此外，石綿、粉塵等職業暴露、肺結核、慢性阻塞性肺病等肺部病史、肺癌家族史、甚至炒菜油煙等都是肺癌危險因子。其中二手菸危害常被忽略，研究證實，暴露家庭或職場二手菸環境，罹肺癌風險增20至30%。

台北榮總胸腔部主治醫師羅永鴻指出，早期肺癌預後佳，透過手術切除甚至有機會治癒，以北榮數據為例，第一期患者五年存活率約7成，到了第二期剩下5成，但即使醫療進步，有手術、化療、標靶治療、免疫治療，第四期癌平均五年存活率仍不到10％，和早期肺癌相比，依舊相對困難。

響應8月1日世界肺癌日，國健署癌症防治組組長林莉茹今提醒，早期肺癌並非完全沒有任何症狀，若有持續咳嗽、痰中帶有血絲、呼吸出現喘鳴聲、胸痛、聲音沙啞，甚至無預警的體重下降等症狀，建議尋求醫師諮詢與評估，找出原因及早診治，以免耽誤病情。

近年針對肺癌是否可透過低劑量電腦斷層掃描(LDCT) 達到及早發現爭論不休，林莉茹表示，目前證據僅有對「重度吸菸族群」篩檢有效，但可能衍生風險，其中包含偽陽性高，美國研究指出，LDCT檢查中每100個陽性結果，最後只有約4人確診為肺癌，恐造成民眾不必要的心理負擔。