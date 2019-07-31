我國肺癌年增1萬3000新個案 六成以上確診已是晚期
癌症蟬聯國人十大死因榜首37年，癌症之中，肺癌高居國人死因首位，每年9000人因此失去寶貴性命，但是我國每年新增肺癌個案人數仍約有1萬3000人，更可怕的是，肺癌太晚發現、太晚治療占多數，約有六成以上患者在初診斷時已屬晚期，全台每年恐有7800名患者忽略早期肺癌症狀。
依世界衛生組織資料，肺癌的危險因子中，菸害占70至80%，空氣汙染則占15%；此外，石綿、粉塵等職業暴露、肺結核、慢性阻塞性肺病等肺部病史、肺癌家族史、甚至炒菜油煙等都是肺癌危險因子。其中二手菸危害常被忽略，研究證實，暴露家庭或職場二手菸環境，罹肺癌風險增20至30%。
台北榮總胸腔部主治醫師羅永鴻指出，早期肺癌預後佳，透過手術切除甚至有機會治癒，以北榮數據為例，第一期患者五年存活率約7成，到了第二期剩下5成，但即使醫療進步，有手術、化療、標靶治療、免疫治療，第四期癌平均五年存活率仍不到10％，和早期肺癌相比，依舊相對困難。
響應8月1日世界肺癌日，國健署癌症防治組組長林莉茹今提醒，早期肺癌並非完全沒有任何症狀，若有持續咳嗽、痰中帶有血絲、呼吸出現喘鳴聲、胸痛、聲音沙啞，甚至無預警的體重下降等症狀，建議尋求醫師諮詢與評估，找出原因及早診治，以免耽誤病情。
近年針對肺癌是否可透過低劑量電腦斷層掃描(LDCT) 達到及早發現爭論不休，林莉茹表示，目前證據僅有對「重度吸菸族群」篩檢有效，但可能衍生風險，其中包含偽陽性高，美國研究指出，LDCT檢查中每100個陽性結果，最後只有約4人確診為肺癌，恐造成民眾不必要的心理負擔。
另LDCT確診侵入性檢查有併發氣胸的風險、長期且持續的LDCT追蹤檢查，也會增加輻射暴露的風險。目前我國刻進行肺癌防治國家型研究計畫，衛生福利部補助台灣肺癌學會研究對吸菸以外危險因子以低劑量電腦斷層掃描篩檢效益，計畫自103年始執行，全程預計需時8年將於111年提出結論。
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