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全台首創！ 用手機召喚均一小老師 連程式設計都免費教

2019-07-31 14:28聯合報 記者張錦弘╱即時報導

「嘿～均一小老師，教我Scratch（程式設計）」、「均一小老師，教我四則運算」、「均一小老師，教我加速度運動‧‧‧。」

擁有150萬使用者、台灣第一個受Google支助100萬美金的組織均一教育平台，7月底獨步全台教育界，在Google助理上推出「均一小老師」，會講中文、會講笑話的均一小老師，讓全台的國小到高中生學習更方便，使用者只需對著手機裡的Google助理講出通關密語「我要跟均一小老師說話」，便能享有數理、科技、英文、社會及素養等課程，如同有了一位「全年無休的智慧家教」。

例如學生想學習四則運算、三角函數，只需向均一小老師說出「教我四則運算」、「教我三角函數」，均一小老師便會列出平台上的三角函數課程、習題，供學生參考、安排學習進度。當學生需要準備會考、學測而不知從何著手時，均一小老師亦準備了歷屆考題及詳解影片，讓學生踏出複習的第一步。

除提供學習資源，均一小老師更能給予學生心靈支持，為遇到學習瓶頸或心力不足的學生，遞上一碗暖心雞湯。

例如學生讀書遇到挫折，對均一小老師說：「我不想讀了」、「我想放棄了」等話語，均一小老師即會以名言佳句給予學生正能量。然而，均一小老師並不是只會講大道理的嚴肅家教，「不管是鼓勵學生，還是說笑話，都難不倒均一小老師。」均一小老師開發者張正穎補充，若學生提出「想聽笑話」的需求，均一小老師也會無厘頭地開玩笑，或講冷笑話以娛樂學生。

均一平台教育基金會董事長兼執行長呂冠緯表示，均一希望以科技、陪伴消弭學習弱勢，讓更多孩子獲得所需教育資源，進而培養自學能力，使台灣的教育邁向「個人化學習」的時代。「均一小老師」便是均一兌現「個人化學習」的一大創舉。均一小老師能依使用者的需求給予相應的回饋。

即日起，只要在手機有網路的情況下長按Home鍵，即可叫出Google助理。（若手機為iOS系統，則需至App store下載Google助理。）連

結網址https://assistant.google.com/services/a/uid/000000614dbae043?hl=zh_tw

叫出Google助理後，只需對手機說出：「我要跟均一小老師說話」便可召喚均一小老師幫助學習，進一步享有均一平台上的數理、科技、英文、社會及素養課程，以及均一小老師的人性化服務。

用通關密語叫出「均一小老師」，連Scratch等程式設計都可免費在線上學習，圖／...
用通關密語叫出「均一小老師」，連Scratch等程式設計都可免費在線上學習，圖／均一平台教育基金會提供
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