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防堵偽藥事件再現 食藥署新增追蹤38款高價藥品

2019-07-31 14:20聯合報 記者陳雨鑫╱即時報導

前年初，台灣爆發「偽藥事件」，2016年健保給付金額最高的降血脂用藥冠脂妥遭不肖業者偽造，衛福部食藥署建立「應追蹤追溯系統藥品類別」，舉列50個品項，今公告修正刪除其中38項，同步又新增38項，新增的品項中，最多為三高用藥，新規定將於10月起正式施行，未依規定通報銷售量，依法最高可開罰200萬元以下罰鍰。

食藥署藥品組簡任技正陳可欣表示，為掌握藥品的來源以及流向，每年將針對用量大、健保給付高的藥品做一調查，重新調整50品項的名單，只要被列入需追蹤追溯的藥品，每個月10日，必須要上傳上一個月的銷量、來源。

本次新增的藥品為「福適佳膜衣錠10毫克」、「優閒膜衣錠500毫克」、「昂格莎膜衣錠5毫克」、「千憂解30毫克」、「立普妥膜衣錠20毫克」、「福避痛膜衣錠80毫克」、「舒脈康膜衣錠5／40毫克」、「利瑞卡膠囊75毫克」、「易安穩膜衣錠5／160毫克」、「糖漸平膜衣錠5毫克」、「得喜胃通60毫克緩釋膠囊」、「美百樂鎮錠40毫克」、「脂脈優5毫克／10毫克」、「魯士定"山德士"膜衣錠10毫克」、「活路利淨OCAS持續性藥效膜衣錠0.4毫克」、「力安穩膜衣錠5／160／12.5毫克」、「必康平錠80公絲」、「諾脂替膜衣錠5毫克」、「愛妥糖錠30公絲」、「萬克適錠60毫克」、 「易得平錠40毫克」、 「離憂膜衣錠10毫克」、 「糖倍平膜衣錠2.5／850 毫克」、「泰克胃通口溶錠30毫克」、「大塚普達錠100毫克」、「捷糖穩50／850毫克膜衣錠」、「凡脂妥膜衣錠10毫克」、「生達立舒脂膜衣錠10毫克」、「立普妥膜衣錠10毫克」。

陳可欣表示，這50個品項中，價格最高的仍屬於B肝口服抗病毒藥物「貝樂克膜衣錠0.5毫克」，健保價為1顆130元，用量最高的則是冠脂妥，106年到107年間平均年用量為8198萬顆左右。

另為避免含麻黃素製劑流入製毒使用，現行要求藥品許可證持有藥商須按季提報製劑流向清冊，為進一步透過資訊系統加強管理，強化流向異常之監測，故納入含麻黃素或假麻黃素製劑。

健保冠脂妥食藥署
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