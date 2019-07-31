防偽藥流入市面 食藥署鎖定50款藥品按月追蹤

2019-07-31 14:19 中央社 台北31日電



健保使用量最大的降血脂藥「冠脂妥」近年爆發偽藥事件，為防類似事件重演，食藥署針對健保用量大、單價高的50款藥品列入追蹤，要求業者每月回報進出貨資料，防偽藥趁虛而入。

衛生福利部食品藥物管理署今天公告修正「藥事法第6條之1應建立追溯或追蹤系統之藥品類別」，鎖定健保用量大、單價高的50項高關注藥品，要求每月回報進出貨資料。

食藥署藥品組簡任技正陳可欣表示，食藥署根據最新的健保藥品申報資料，以高使用量、高單價的風險評估篩選原則，排除癌症用藥、管制藥品、罕病用藥及注射劑等藥品，篩選出50款高關注藥品，以降血壓、降血脂、降血糖等3高用藥占大宗。

陳可欣說，其中單價最高的品項是B型肝炎抗病毒藥物「貝樂克」，一顆新台幣130元；而用量最大的則是曾爆發偽藥事件的降血脂藥「冠脂妥」，過去2年平均年用量約8198萬顆。

此外，也首度將含假麻黃素、麻黃素的製劑納入名單當中，避免不肖分子利用含這類成分的感冒藥、過敏藥作為煉毒原料。

陳可欣指出，新制自10月1日起上路，藥品許可證持有藥商、從事該類製劑批發業務的販賣業藥商等，須在每月10日前將上個月的藥品製造或輸入數量及批號等資訊，上傳至食藥署的藥品追溯或追蹤申報系統，以利追蹤流向。