搔耳療法防老化 電流刺激無痛覺

2019-07-31 14:09 台灣醒報 記者王安棣╱台北報導



只要刺激耳朵內的神經，就能避免老化相關疾病！英國學者近日研究發現，透過讓電流流經耳朵內的迷走神經，可以平衡自律神經系統的運作，達到預防許多老化疾病的相關功效，過程中受試者甚至不會有痛覺，只會有搔癢耳朵的感覺，故被稱作搔耳療法（ear tickling therapy）。

根據《Medical News Today》報導，在這個英國利茲大學與格拉斯格大學研究員進行的實驗中，29位健康的老年受試者接受經皮膚迷走神經刺激療程，也就是透過電子儀器讓少量電流通過耳朵內的迷走神經，傳送到體內的其他神經系統，產生平衡自律神經系統的作用。

為期兩週的實驗結束後，受試者表示睡眠品質改善，平時心情也更愉悅。研究團隊指出，重新平衡自律神經系統可提升人的整體健康，也能夠預防高血壓、心臟病和心房顫動等隨著年齡增長容易出現的疾病。

《BBC》的報導說明，隨著人們逐漸老化，使人焦慮緊繃的交感神經會更加活躍，幫助人體放鬆的副交感神經則相對逐漸沈寂，過度活躍的交感神經會使人容易生病，特別是心臟病和高血壓，此外也容易產生焦慮和憂鬱的症狀。

研究團隊指出，重新平衡自律神經系統預防了老化相關的疾病，得以進一步降低死亡風險，並可減少對藥物或是醫療資源的需求。他們也發現，原先自律神經失衡最嚴重的受試者，在實驗結束後得到了最顯著的改善，成了搔耳療法最大的受益者。

此療法經由耳朵傳送少量電流至體內，改善自律神經系統的平衡。（Photo by 網路截圖） 分享 facebook

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