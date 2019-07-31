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搔耳療法防老化 電流刺激無痛覺

2019-07-31 14:09台灣醒報 記者王安棣╱台北報導

只要刺激耳朵內的神經，就能避免老化相關疾病！英國學者近日研究發現，透過讓電流流經耳朵內的迷走神經，可以平衡自律神經系統的運作，達到預防許多老化疾病的相關功效，過程中受試者甚至不會有痛覺，只會有搔癢耳朵的感覺，故被稱作搔耳療法（ear tickling therapy）。

根據《Medical News Today》報導，在這個英國利茲大學與格拉斯格大學研究員進行的實驗中，29位健康的老年受試者接受經皮膚迷走神經刺激療程，也就是透過電子儀器讓少量電流通過耳朵內的迷走神經，傳送到體內的其他神經系統，產生平衡自律神經系統的作用。

為期兩週的實驗結束後，受試者表示睡眠品質改善，平時心情也更愉悅。研究團隊指出，重新平衡自律神經系統可提升人的整體健康，也能夠預防高血壓心臟病和心房顫動等隨著年齡增長容易出現的疾病。

《BBC》的報導說明，隨著人們逐漸老化，使人焦慮緊繃的交感神經會更加活躍，幫助人體放鬆的副交感神經則相對逐漸沈寂，過度活躍的交感神經會使人容易生病，特別是心臟病和高血壓，此外也容易產生焦慮和憂鬱的症狀。

研究團隊指出，重新平衡自律神經系統預防了老化相關的疾病，得以進一步降低死亡風險，並可減少對藥物或是醫療資源的需求。他們也發現，原先自律神經失衡最嚴重的受試者，在實驗結束後得到了最顯著的改善，成了搔耳療法最大的受益者。

此療法經由耳朵傳送少量電流至體內，改善自律神經系統的平衡。（Photo by 網...
此療法經由耳朵傳送少量電流至體內，改善自律神經系統的平衡。（Photo by 網路截圖）
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