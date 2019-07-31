影／一夜8次郎喊苦 尿到無法睡 醫師：噓噓不是小事

2019-07-31 13:11 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



一夜7次郎受人羨慕，但一夜起身尿8次，就是苦惱。

宜蘭有名48歲男子頻尿，一夜要起床尿8次，整夜無法睡覺，向國立陽明大學附設醫院求診，泌尿科醫師張鐸發現，這名「一夜尿8次郎」是攝護腺肥大，經治療後，恢復一夜好眠。

張鐸指出，男性攝護腺的大小，在小孩時像花生大，長大如葡萄大，若是肥大，會變得像蘋果一般大，因肥大會阻礙排尿，症狀包括尿流速度減慢、小便解不乾淨、小便斷斷續續、需用力才能解尿、頻尿、急尿及夜尿。

他說，因攝護腺增長速度增加，50歲以上男性有一半有攝護腺肥大的問題，應該及早至泌尿科專科門診接受診治，並排除攝護腺癌的可能性。

張鐸指出，輕度症狀攝護腺肥大可藉由藥物治療，配合運動、飲食及生活型態改變而獲得改善，中度及重度症狀攝護腺肥大則需要長期藥物控制或藉由微創內視鏡手術治療。

張鐸說，以內視鏡雷射手術治療攝護腺肥大，手術不僅沒有傷口、安全、出血少、恢復期短，術後的併發症也低且不會造成性功能障礙，及早治療才能擁有良好的生活品質。

張鐸表示，一般民眾可藉由國際攝護腺症狀評分表自我檢測，若有8分以上，建議及早至泌尿科專科門診接受診治，避免攝護腺肥大所引起的急性尿液滯留、反覆性泌尿道感染、血尿及腎衰竭等併發症，甚至因漏尿讓身上有異味，因頻尿不敢去旅行。

國立陽明大學附設醫院院長楊純豪指出，宜蘭老年人口居多，民風也相對保守，攝護腺肥大已非小事，熟齡男性對排尿障礙難以啟齒的隱疾，或因觀念錯誤，而輕忽這噓噓小事，自我解嘲只是年紀大了膀胱無力，延誤時機可就成了大事。