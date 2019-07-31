中元節祭拜好兄弟 這樣挑選食物才能避免過多熱量

2019-07-31 12:40 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ╱即時報導



8月1日開始就是農曆7月，中元普渡是重要節日之一，民眾會準備供品祭拜好兄弟，但如何挑選才能表達誠意又能在祭拜過後避免攝取過多的熱量，南投醫院建議民眾再選購食物時以「低油、低糖、低鹽」為原則，避免吃進過多熱量。

南投醫院營養師毛柔壹說，世界衛生組織建議每天反式脂肪攝取量不應超過總熱量的1%，且每天只要攝取4到5公克的反式脂肪，就足以使血液中膽固醇升高，並增加23%罹患心血管疾病的風險，提醒民眾在挑選零食、餅乾時可參考包裝上的營養標示，也可選擇烤或烘的洋芋片，做為選擇的依據。

衛福部建議添加糖攝取量不宜超過總熱量的10%，添加糖指在製造食物時額外添加的糖，包括黑糖、蔗糖、糖霜、葡萄糖、砂糖、白糖、玉米糖漿、蜂蜜、楓糖漿等，不包括人工甜味劑及自然存在食物內的糖。而含糖飲料的熱量來源主要為添加糖，建議可將含糖飲料改為無糖飲品，如：無糖的茶飲、氣泡水等，此外最好減少已調味的零食，以原味的食品代替，如：原味堅果、海苔。

泡麵經過油炸和添加人工調味料、油包、加工調理肉品還有味精及過量的鹽等，國民健康局表示，控制鹽攝取量是預防高血壓的重要工作之一，建議每日鈉總攝取量不要超過2400毫克（即食鹽6克)，因此毛柔壹建議民眾若要吃泡麵，麵體先用滾水燙過、用煮取代泡以減少油脂和調味，再另外煮一碗開水加入蔬菜、菇類、雞蛋後再加入麵，增加飲食的均衡。記得調味包不要全放，湯最多喝一至兩口就好，不要全部喝完，避免攝取過多的鹽分。