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皇帝「認證」價更高！ 故宮新國寶都有乾隆刻字

2019-07-31 12:23聯合報 記者何定照╱即時報導

國立故宮博物院「國寶」等級古物全台居冠，現在又多四件，讓總量來到4萬8000件。文化部昨天公告北宋定窯白瓷嬰兒枕、北宋汝窯青瓷無紋水仙盆等四件為國寶，巧的是，四件國寶上都有乾隆刻字作詩。

依照文資法，古物依珍貴稀有價值，分為國寶、重要古物及一般古物，其中國寶、重要古物都由中央機關審定。故宮器物處處長余佩瑾表示，是否國寶，對故宮比較是行政程序問題，不過若能藉宣告國寶，讓民眾注意故宮不是只有「肉和菜」（肉形石和翠玉白菜），也是好事，故宮同時也會繼續加強展覽。最新入列國寶目前都在故宮展出。

這次故宮最新國寶定窯白瓷嬰兒枕，枕頭本身便是嬰兒造形，身穿長衣外套、牡丹花背心，枕座底部還刻有乾隆皇帝〈詠定窯睡孩兒枕〉詩及署名。指定理由說明，全球與此件造形相似的嬰兒枕，目前所知僅三件，本件釉色之美與裝飾之精又為其中之最，更顯珍貴。

至於該枕是否乾隆使用過，余佩瑾表示，古籍曾寫過睡瓷枕可「明目益睛」，也似乎真的有人使用瓷枕，但乾隆是否真的有用瓷枕，就不可考。有趣的是，乾隆很喜歡這類「嬰兒枕」，在他的時代稱為「娃娃枕」，曾在另個枕頭底下寫詩表示睡該枕可夢見古代聖人，至於此次列國寶的枕頭，所寫詩是表示皇帝要警覺、不可貪睡。

同樣最新入列國寶的汝窯青瓷紙槌瓶，底部刻有乾隆皇帝〈詠汝窯瓶〉詩，指定理由說明，汝窯本就珍貴，透過這首御製詩更可推知乾隆對汝窯的識別與鑑賞觀。北宋汝窯青瓷無紋水仙盆也刻有乾隆詩〈猧食盆〉。

也新列國寶的明朝寶石紅釉僧帽壺，指定理由說明，該壺通體釉色鮮紅，內部及底白釉泛青，器外底部也刻乾隆〈題霽紅僧帽壺〉御製詩，傳世隨附木座底面則刻與器底相同詩文，木座外圍上下左右另刻「雍邸清玩」四字銘，說明該作是雍正皇帝在雍王府時期收藏，且是雍正辦公之處「養心殿」的陳設。余佩瑾說，乾隆曾說，該壺讓他想起父親雍正，使得此物更具皇帝父子情感聯想。

四件國寶竟然都有乾隆刻字，余佩瑾表示，外國人往往會納悶為何乾隆這麼愛在前人器物刻字，但乾隆鑑賞力甚好，凡有他刻字作詩的器物，往往都真的是極佳逸品，且因乾隆詩作中會提供那個時代的資訊，能增進今人對早年時代與藝術的理解。因此現在在拍賣市場，有乾隆刻字作詩的往往就表示「經過皇帝保證」，能賣到更高價錢。

余佩瑾說，故宮現有瓷器2萬6千件，全球留下皇帝刻字最多的器物也是故宮，表示「重要的都來了」。她說，從乾隆刻字挑選的器物幾乎都為青瓷可看出，他其實喜歡素雅，只是他那個年代燒不出來，只好藉刻詩表示自己的鑑賞力。他在詩中也會講到有幾隻支丁、缺口等，表示真的「有看過」、品味佳。

至於乾隆刻字會否破壞古物，余佩瑾說，乾隆是用鑽石刀，刻痕極細。以現在保護文物概念，當然不會這樣刻，但早年有其不同時空脈絡。

本次故宮還有黑陶繭形壺、汝窯青瓷盤等46件列為重要古物，余佩瑾表示，這些器物都正在故宮展出。

北宋汝窯青瓷紙槌瓶，是故宮最新國寶之一。圖／故宮提供
北宋汝窯青瓷紙槌瓶，是故宮最新國寶之一。圖／故宮提供
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明朝寶石紅釉僧帽壺，最新入列故宮國寶。圖／故宮提供
明朝寶石紅釉僧帽壺，最新入列故宮國寶。圖／故宮提供
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國寶故宮嬰兒
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