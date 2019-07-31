親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
進口雞肉安不安
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

週刊爆柯文哲2020三套劇本 關鍵人物在他？

打不倒的香港：什麼是對家與自由的愛？

國人關注百大議題 民生多於政治

2019-07-31 12:12聯合報 記者潘乃欣╱即時報導

國研院科政中心首度執行我國民眾關心的百大社會課題調查，發現國人關注的議題以環境、勞動權益與薪資和糧食三大領域為主。其中最受關注的子議題為「降低造假與標示不實的食品詐欺事件」。科政中心主任莊裕澤表示，調查執行期間在去年九合一選舉，結果顯示民眾仍關心民生議題，勝過政治。此調查只反映國人對議題的關注度，不等於施政滿意度。

國家實驗研究院科技政策與資訊中心（國研院科政中心）去年10月25日至11月19日執行此調查，共回收2萬48份有效問卷，並按問題關注度排序出前100個國人關注的社會議題。前五名依序為「降低造假與標示不實的食品詐欺事件」、「落實源頭減量與物質循環再利用」、「降低生產過程中不當產生的食物中毒事件」、「氣候變遷造成水質短缺與品質下降」、「氣溫異常造成農業損失與用電量增加」。

科政中心副研究員林品華說，國人選出的百大議題中，環境領域占15%、勞動權益與薪資占12%、糧食領域占11%，是前三名。科政中心區分性別、居住地、婚育狀況等變項，發現各地民眾關心的議題差異不大。

科政中心再按關注指數的差距，排序出北、中、南、東與離島居民相對突出的關注議題，發現北部民眾偏好關注社會課題，例如新聞品質低落、媒體不自律，可能是因基礎建設相對完備，轉而關注社會理念與價值。

中部民眾關注水資源與PM2.5對人體的危害；南部居民關心強降雨和水患造成生活機能癱瘓，反映近來環境災害對中南部造成的威脅。

調查顯示，東部民眾重視教育問題，尤其是教養觀念隔閡。科政中心表示，這樣的結果可能來自東部青壯人力外移工作，隔代教養情況多。另外，離島民眾關注災害警報發布機制與災防宣導，反映離島地點偏遠，醫療資源缺乏，更擔心碰上重大災害。

林品華說，科政中心也區分性別，發現女性相對來說重視內在安全問題，例如社會對女性就業的協助、教養觀念隔閡；男性則關注外在安全議題，例如強降雨造成水質惡劣與淹水問題，以及核能安全。這反映主流社會觀念下，男、女對自己性別角色設定的不同。

在世代方面，科政中心區分青年（20至39歲）、壯年（40至59歲）、銀髮（60歲以上），發現青年傾向關心新聞品質低劣，壯年關注源頭減量與物質再利用、女性就業，銀髮族則希望農作資訊透明公開，以及中高齡與高齡者再就業。

科政中心說，世代價值落差，起因於各世代成長背景不同。青年剛邁入社會，自我想法多，關注價值型議題；壯年肩負照顧長輩和子女責任，關注家庭等務實性議題；銀髮族生長於農業社會，且面臨高齡化課題，相對關心農業和高齡就業課題。

林品華說，這項調查歷時近一年，首先邀智庫、專家等各界人士研析，建立課題樹，並邀80名專家擔任諮詢者，擬出334項課題列入問卷。調查採網路問卷，按性別、年齡、居住縣市分層配額抽樣，並開放網路複選，每名受訪者有15票。調查將國人最關注的議題列為10分，百大課題平均關注指數為6.06分。

國研院科政中心首度執行我國民眾關心的百大社會課題調查，圖為前10名。圖／國研院提...
國研院科政中心首度執行我國民眾關心的百大社會課題調查，圖為前10名。圖／國研院提供
分享

薪資詐欺銀髮族
這招學起來！七夕古人撩情話~請你喝茶湯會→

相關新聞

今天是本周最熱！ 周四起全台防午後大雷雨

2019-07-31 11:18

國寶汝窯無紋水仙盆 乾隆為何說是狗盆

2019-07-31 11:56

婦人肚臍癢長出小菜花 切片檢查竟發現是卵巢癌

2019-07-31 11:28

影／一夜8次郎喊苦 尿到無法睡 醫師：噓噓不是小事

2019-07-31 13:11

皇帝「認證」價更高！ 故宮新國寶都有乾隆刻字

2019-07-31 12:23

8月1日世界肺癌日 三步驟拒肺癌

2019-07-31 12:02

刺刺der～阿嬤機車綁這塊防屁股燙傷 網憶台路況笑翻：根本氣血循環車

2019-07-31 12:00

28歲男易疲倦、心悸 醫：心室早期收縮 嚴重恐猝死

2019-07-31 11:56

年度大潮來臨 8、9月慎防海水倒灌

2019-07-31 11:43

森林護管員工作危險待遇差 陳吉仲：國家對不起你們

2019-07-31 11:41

低氣壓環流影響 全台西半部空品恐轉差

2019-07-31 11:20

登革熱疫情嚴峻 台南已開出542張罰單

2019-07-31 11:02

蟲咬蜂螫槍擊 他們是你所不知道的森林護管員

2019-07-31 10:54

第七號颱風薇帕生成！ 今晚有雨到周五

2019-07-31 10:02

中元節圓好願 法鼓山舉行孝親報恩法會

2019-07-31 08:55

逾60萬人次挑戰玉山主峰 去年六成都在40歲以上

2019-07-31 08:17

賴忠瑋：下周恐是颱風大量生成的一周 但變數很大

2019-07-31 07:47

熱低壓有機會成颱 吳德榮：明起外圍環流影響易降雨

2019-07-31 07:21

暑假搶攻親子商機 高雄大型購物中心尬場

2019-07-31 06:56

夕陽無限好 氣溫稍降

2019-07-31 00:48

7萬家公司欠健保21億 雙北宜蘭最多

2019-07-31 00:48

秋行軍蟲 首見危害高粱

2019-07-31 00:48

健康你我他／多蔬果多喝水 沖淡汗味

2019-07-31 00:29

中國醫大研究 合併2種免疫治療

2019-07-31 00:29

腸病毒71型疫苗 可望明年上市

2019-07-31 00:29

健康主題館／台灣乳癌年輕化 治療必須更積極

2019-07-31 00:29

南高屏現切水果抽驗 56%不合格

2019-07-30 23:43

不想年紀輕輕得乳癌 專家建議別再用塑膠袋裝熱食

2019-07-30 22:16

高粱新品種免灌溉 減抽地下水改善地層下陷

2019-07-30 21:15

秋行軍蟲入侵金門高粱田 金酒：對高粱酒釀造影響不大

2019-07-30 20:59

日本公布2018旅遊住宿數據 台灣人於日本20個縣市奪第一

2019-07-30 20:56

不切是正常？他點魚肚粥驚見老闆豪氣放整隻 網：南部這樣基本的...

2019-07-30 20:00

疫情擴大！ 連金門高粱田也遭秋行軍蟲攻佔

2019-07-30 19:41

一張表就能搞懂 照顧幼兒新制8月上路

2019-07-30 19:38

睡前1至2小時泡澡 助眠效果佳

2019-07-30 19:15

南海低壓增強為熱帶性低氣壓 24小時內恐成颱

2019-07-30 17:54

機票比便當還便宜！台灣虎航8月推銅板價 回程單程未稅最低50元起

2019-07-30 17:43

偵測外來病菌感染 皮膚神經立大功

2019-07-30 17:35

用衛生棉條被媽媽吼會破處 她大嘆老一輩認知難改變

2019-07-30 17:13
看更多

熱門文章

冷氣連續24小時開2個月 帳單讓網友驚訝大嘆便宜

2019-07-30 15:52

運動完別「乾」擦汗水 沒擦掉鹽分一樣長痘痘

2019-07-30 13:26

掀開馬桶蓋被「大蛇頭」狠盯 怒拔馬桶竟抓出40公斤巨蟒

2019-07-30 15:01

日本公布2018旅遊住宿數據 台灣人於日本20個縣市奪第一

2019-07-30 20:56

第七號颱風薇帕生成！ 今晚有雨到周五

2019-07-31 10:02

麥當勞嗶悠遊卡 豬肉滿福堡買一送一

2019-07-31 11:20

面試報朋友名攀關係 486先生打臉：他去年被我開除了

2019-07-30 15:28

水瓶對家高標準、天秤用心經營！來看最顧家星座TOP5

2019-07-31 09:17

用衛生棉條被媽媽吼會破處 她大嘆老一輩認知難改變

2019-07-30 17:13

南海低壓增強為熱帶性低氣壓 24小時內恐成颱

2019-07-30 17:54

熱低壓有機會成颱 吳德榮：明起外圍環流影響易降雨

2019-07-31 07:21

挑戰最高CP值漢堡 麥當勞極選系列首創「酪梨」入堡

2019-07-30 18:35

他們「做愛做的事」太激情 聲響嚇人還壓垮天花板

2019-07-30 15:03

認得1022個字彙、會推理 世界最聰明狗狗逝世享年15歲

2019-07-30 22:14

女人燙染髮卻狂掉頭髮？3招養髮小技巧 先從不要天天洗頭開始

2019-07-30 15:00

逾60萬人次挑戰玉山主峰 去年六成都在40歲以上

2019-07-31 08:17

賴忠瑋：下周恐是颱風大量生成的一周 但變數很大

2019-07-31 07:47

機票比便當還便宜！台灣虎航8月推銅板價 回程單程未稅最低50元起

2019-07-30 17:43

每日星座運勢／巨蟹溝通是心靈鑰匙 有機會解紛爭

2019-07-31 00:00

不想年紀輕輕得乳癌 專家建議別再用塑膠袋裝熱食

2019-07-30 22:16

氣溫升高缺糧 海鷗生吞兔子還會吃同類

2019-07-30 15:11

不要用手拍死牠 小心防範隱翅蟲皮膚炎

2019-07-30 14:31

婦人肚臍癢長出小菜花 切片檢查竟發現是卵巢癌

2019-07-31 11:28

轟動全日本 「會發光的珍珠」台灣版來了！

2019-07-30 18:43

國際陸續禁用陰道人工網膜 食藥署：不會跟進

2019-07-30 15:38

七夕情人節必備華麗大餐！台北7大高檔牛排館全攻略

2019-07-30 16:22

她問「30歲還在端盤子很廢嗎？」 網友：是否有人生目標才重要

2019-07-31 12:24

下班下課小心！氣象局發布南高屏大雷雨即時訊息

2019-07-30 16:47

【生活見聞】雨煙／感謝好心人

2019-07-31 06:00

【大叔的中年小事】程耀毅／黑衣黑褲黑鞋

2019-07-31 06:00

【美味記憶】王蓓蓉／魚頭湯

2019-07-31 06:00

7萬家公司欠健保21億 雙北宜蘭最多

2019-07-31 00:48

今天是本周最熱！ 周四起全台防午後大雷雨

2019-07-31 11:18

老公貼心送棒球票 林依晨不愛過節偏愛日常小驚喜

2019-07-30 18:25

我國再增2例腸病毒重症 中港日韓泰疫情更嚇人

2019-07-30 15:14

慶樂天國際商銀獲純網銀 樂天市場推8天超級特賣超殺價

2019-07-30 20:45

聽見這4大生肖說愛你 就不必再懷疑他的心！

2019-07-31 10:45

今傳區間車開錯方向 台鐵澄清：是為了看號誌機

2019-07-30 16:03

疫情擴大！ 連金門高粱田也遭秋行軍蟲攻佔

2019-07-30 19:41

健康主題館／台灣乳癌年輕化 治療必須更積極

2019-07-31 00:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top