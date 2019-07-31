國人關注百大議題 民生多於政治

2019-07-31 12:12 聯合報 記者 聯合報 記者 潘乃欣 ╱即時報導



國研院科政中心首度執行我國民眾關心的百大社會課題調查，發現國人關注的議題以環境、勞動權益與薪資和糧食三大領域為主。其中最受關注的子議題為「降低造假與標示不實的食品詐欺事件」。科政中心主任莊裕澤表示，調查執行期間在去年九合一選舉，結果顯示民眾仍關心民生議題，勝過政治。此調查只反映國人對議題的關注度，不等於施政滿意度。

國家實驗研究院科技政策與資訊中心（國研院科政中心）去年10月25日至11月19日執行此調查，共回收2萬48份有效問卷，並按問題關注度排序出前100個國人關注的社會議題。前五名依序為「降低造假與標示不實的食品詐欺事件」、「落實源頭減量與物質循環再利用」、「降低生產過程中不當產生的食物中毒事件」、「氣候變遷造成水質短缺與品質下降」、「氣溫異常造成農業損失與用電量增加」。

科政中心副研究員林品華說，國人選出的百大議題中，環境領域占15%、勞動權益與薪資占12%、糧食領域占11%，是前三名。科政中心區分性別、居住地、婚育狀況等變項，發現各地民眾關心的議題差異不大。

科政中心再按關注指數的差距，排序出北、中、南、東與離島居民相對突出的關注議題，發現北部民眾偏好關注社會課題，例如新聞品質低落、媒體不自律，可能是因基礎建設相對完備，轉而關注社會理念與價值。

中部民眾關注水資源與PM2.5對人體的危害；南部居民關心強降雨和水患造成生活機能癱瘓，反映近來環境災害對中南部造成的威脅。

調查顯示，東部民眾重視教育問題，尤其是教養觀念隔閡。科政中心表示，這樣的結果可能來自東部青壯人力外移工作，隔代教養情況多。另外，離島民眾關注災害警報發布機制與災防宣導，反映離島地點偏遠，醫療資源缺乏，更擔心碰上重大災害。

林品華說，科政中心也區分性別，發現女性相對來說重視內在安全問題，例如社會對女性就業的協助、教養觀念隔閡；男性則關注外在安全議題，例如強降雨造成水質惡劣與淹水問題，以及核能安全。這反映主流社會觀念下，男、女對自己性別角色設定的不同。

在世代方面，科政中心區分青年（20至39歲）、壯年（40至59歲）、銀髮（60歲以上），發現青年傾向關心新聞品質低劣，壯年關注源頭減量與物質再利用、女性就業，銀髮族則希望農作資訊透明公開，以及中高齡與高齡者再就業。

科政中心說，世代價值落差，起因於各世代成長背景不同。青年剛邁入社會，自我想法多，關注價值型議題；壯年肩負照顧長輩和子女責任，關注家庭等務實性議題；銀髮族生長於農業社會，且面臨高齡化課題，相對關心農業和高齡就業課題。