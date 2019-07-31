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8月1日世界肺癌日 三步驟拒肺癌

2019-07-31 12:02聯合報 記者簡浩正╱即時報導

明天8月1日是世界肺癌日，拒菸對身體有益。國民健康署提醒民眾，要避免肺癌發生，應遠離菸品、外出或搭乘大眾運輸時可戴口罩來避免與減少空汙，並注意肺部警訊、定期健檢以利及早發現與診治。

國健署癌症防治組組長林莉茹表示，肺癌高居國人十大死因首位，每年超過9000人死於肺癌，在許多歐美先進國家，肺癌死亡率也相當高。

林莉茹說，菸害防制法民國98年修法後，成年人吸菸率已由97年的21.9%降至107年的13.0%，可見台灣菸害防制推動有成；但依國際經驗顯示，吸菸率下降20年後，肺癌發生率及死亡率才會下降。而據統計，台灣每年新增肺癌人數仍破萬，年增約1萬3000人，菸害仍是國人健康大敵。

依世界衛生組織（WHO）資料顯示，肺癌的危險因子中，菸害占70至80%，空氣汙染則占15%，然而也有部分罹患肺癌民眾無吸菸習慣。

林莉茹說，其原因可能受到二手菸影響，或像是因職業關係接觸石綿或粉塵、肺部有肺結核、慢性阻塞性肺病等病史、炒菜油煙或家族病史等，也與肺癌有關；有研究亦證實，暴露於家庭或職場二手菸環境，罹患肺癌的風險會增加20至30%，這也是許多不吸菸女性罹患肺癌的主因之一。

國健署說，民眾若有持續咳嗽、痰中帶有血絲、呼吸出現喘鳴聲、胸痛、聲音沙啞，甚至無預警的體重下降，有可能是早期肺癌症狀，建議尋求醫師諮詢與評估，找出原因及早診治，民眾也可於國健署的「健康九九 癌症防治」專區查詢。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

肺癌癌症國健署
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